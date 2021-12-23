تقرير: ميليشيا الحوثي أفرجت عن نحو 70 % من معتقلي "القاعدة"

كشف تقرير صادر عن مركز دراسات يمني، أن ميليشيات الحوثي أطلقت سراح نحو 70 % من عناصر تنظيم ”القاعدة“ منذ انقلابها في العام 2014، ضمن صفقات تبادل.

وقال مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي)، نقلاً عن أحد المصادر المقربة من تنظيم القاعدة ”إن الحوثيين أفرجوا عن نحو 70 % من عناصر التنظيم المحتجزين في السجون الخاضعة لهم، وإن محادثات تجري لإطلاق سراح المتبقين“.

وكان أكثر من 400 عنصر من أعضاء تنظيم القاعدة في السجون تديرها الحكومة اليمنية، قبل سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء.

وأوضح المركز في تقرير صدر عنه ويحمل عنوان ”القاعدة في اليمن: كيف خرج معتقلو التنظيم من سجون الحوثيين“، أن معظم كبار عناصر التنظيم أطلق سراحهم في صفقات التبادل، وأن المتبقين هم من الشخصيات الأدنى رتبة في التسلسل القيادي.

وأشار إلى أن التنظيم عزز من صفوفه وتغلب على أزمة التجنيد، مبينًا أن ”القاعدة تخلت عن مداهمة السجون للإفراج عن عناصرها، بعد أن وجدت تجاوبا من الحوثيين الذين اعتبروا مقايضة الأسرى وسيلة جيدة لضمان إطلاق سراح مقاتليهم، بغض النظر عن المخاوف الدولية بشأن إبرام الصفقات مع المتشددين“.

وأضاف التقرير أن جماعة الحوثي ”لم تكن لديها أي اعتراضات على الأسماء المدرجة في قائمة تنظيم القاعدة للأشخاص الذين يريد التنظيم أن يُخلى سبيلهم، وبالتالي ركزت المفاوضات على الأعداد فقط وليس على الأسماء“.

وفي واحدة من عمليات التبادل، التي تحدث عنها تقرير المركز، فقد طالب تنظيم القاعدة بإطلاق سراح أكثر من 20 عنصرا مقابل الإفراج عن أسير حوثي واحد ينتمي إلى أسرة هاشمية مرموقة، كما حرر التنظيم العشرات من عناصره، بمن فيهم نجل علوي البركاني، والأخير معروف باسم أبو مالك اللودري، وهو شخصية معروفة في تنظيم القاعدة في أفغانستان إبان حكم طالبان.

ونجح التنظيم في تحرير القيادي الرابع في سلم تنظيم القاعدة الدولي المصري سيف العدل، المعتقل في إيران منذ عام 2003، مقابل إفراجه عن نور أحمد نيكبخت، وهو دبلوماسي إيراني اختطفه تنظيم القاعدة في اليمن واحتُجز هناك منذ عام 2012.

ونقل التقرير عن مصادر مقربة من تنظيم القاعدة قولها إن“ إطلاق سراح نيكبخت كان في الواقع جزءًا من صفقة ثلاثية شملت تنظيم القاعدة وسلطات الحوثيين وإيران جرى فيها إطلاق سراح العديد من قادة تنظيم القاعدة في صنعاء“.

وخلص التقرير إلى أنه في أقل من خمس سنوات، حرر تنظيم القاعدة معظم عناصره في السجون عبر مقايضتهم بمقاتلين حوثيين أُسروا في المعارك القتالية بين الجانبين بمحافظة البيضاء عام 2015.

وأكد على أنه ”نتيجة لذلك، عزز التنظيم صفوفه بعشرات المعتقلين المفرج عنهم، ما ساعده في التغلب على أزمة التجنيد التي واجهها بسبب عجزه عن اجتذاب عناصر جديدة“.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن إطلاق سراح معتقلي القاعدة صفعة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، ويشكل تهديدًا لحياة الأفراد في المناطق، التي ينشط فيها تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية الأخرى.

ونوه إلى أن ”العزلة الدولية التي تواجهها جماعة الحوثيين شجعتها على التعامل مع المعتقلين كشأن يمني بحت، دون إيلاء اعتبار للتداعيات الواسعة النطاق التي تترتب على الإفراج عنهم على الأمن في المنطقة وخارجها“.