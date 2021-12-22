التحالف: وجهنا "ضربات موجعة" لمعسكر الأمن المركزي في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل يوم الأربعاء، استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء ”بضربات موجعة“، أدت إلى تدمير 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في المعسكر.

وقال التحالف -بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن العملية جاءت ”استجابة فورية بعد تدمير (طائرة) مسيرة أطلقت نحو جازان“، مشددا على أن ”استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني“.

وأضاف أن ”الحوثيين يختارون الضربات عند محاولاتهم استهداف المدنيين“.

وفي السياق، ذكرت صحيفة ”عدن الغد“ اليمنية، أن انفجارات هزت أنحاء متفرقة من مدينة صنعاء، عقب الضربات الجوية للتحالف.

وأوضحت الصحيفة أن ”عددا من الانفجارات هزت أنحاء متفرقة من صنعاء، بعد قصف لطائرات التحالف استهدف مواقع وسط المدينة“.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن فجر الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران نحو المملكة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه ”استجابة للتهديد سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة“.

وأكد التحالف أنه ”لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقا“.

وكثفت ميليشيات الحوثي هجماتها على الأهداف المدنية في السعودية في الآونة الأخيرة، ما دعا التحالف لبدء عملية عسكرية مكثفة لضرب اهداف عسكرية حوثية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وسلط تقرير لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية نُشر الثلاثاء الماضي، الضوء على زيادة الهجمات الحوثية ضد الأهداف المدنية في السعودية، خلال العام الجاري.

وقالت الصحيفة في تقريريها الذي نشرته على موقها الإلكتروني، إن الحوثيين ضاعفوا هجماتهم على السعودية خلال العام الجاري.

وأضافت أن ”الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون ضد السعودية تضاعفت إلى أكثر من الضعف خلال العام الجاري، مقارنة بعددها في عام 2020، وفقا لما أكده مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له“.

وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى أرقام مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، إلى أنه ”خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021، وصل عدد الهجمات الإرهابية الحوثية إلى 78 هجوما في الشهر، ما يعادل 702 هجوم في مجمل تلك الفترة، في حين كان معدل الهجمات خلال الشهر في العام الماضي 38 هجوما“.