اليمن.. القوات الحكومية تستعيد السيطرة على عدة مواقع جنوبي مأرب

استعادت القوات الحكومية اليمنية والموالية لها، اليوم الأربعاء، السيطرة على عدة مواقع كانت قد خسرتها لصالح ميليشيات الحوثيين خلال الأيام الماضية، جنوبي محافظة مأرب النفطية، بعد معارك عنيفة بين الجانبين، أسفرت عن قتلى وجرحى.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهات العنيفة في المحور الجنوبي من مأرب تجددت مساء الثلاثاء، واستمرت قرابة 20 ساعة حتى الأربعاء، بعد توقفها ليوم كامل.

وحاولت ميليشيات الحوثيين شنّ هجمات مكثفة ومتكررة على مواقع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية والقبليين، في المناطق المحيطة بمرتفعات ”البلق الشرقي“ الاستراتيجية، المطلّة على المدخل الجنوبي الشرقي لمدينة مأرب، مركز المحافظة، لكنها قوبلت بتصدي القوات الحكومية.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية والقوات الموالية لها شنّت هجومًا معاكسًا على ميليشيات الحوثيين، بإسناد جوي من قبل طائرات التحالف العربي، مكّنها من استعادة عدة مواقع في محيط مرتفعات ”البلق الشرقي“ الرملية، شمال شرق مديرية الوادي، بعد معارك ضارية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

من جهته، قال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة على ”تويتر“ إن ميليشيات الحوثيين ”تكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة على امتداد جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب“.

وأضاف المركز أنه تم ”تدمير ثلاثة أطقم قتالية تابعة للميليشيات بما عليها من عتاد وأفراد في مواقع متفرقة جنوب مأرب، إلى جانب تدمير 3 عربات مدرعة بغارات لطيران التحالف العربي“.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر ميدانية، أن مواجهات أخرى اندلعت بين الجانبين شرقي مديرية الجوبة، وفي ”وادي ذنة“ و“الروضة“ شرقي مديرية صرواح، ومنطقة ”الكسارة“ غربي المديرية، وصولًا إلى مديريتي مجزر ومدغل، شمالي مأرب، إثر محاولات فاشلة من قبل ميليشيات الحوثيين لشنّ هجمات على مواقع القوات الحكومية.

وأعلنت قوات التحالف العربي، الأربعاء، مقتل أكثر من 280 عنصرًا حوثيًا وتدمير 25 آلية عسكرية تابعة للميليشيات، في 33 غارة جوية استهدفتهم في محافظتي مأرب والجوف، خلال 24 ساعة مضت.

وتشنّ ميليشيات الحوثيين، منذ شباط/فبراير الماضي، حملة عسكرية مكثفة على مختلف الأطراف المحيطة بمدينة مأرب، مركز المحافظة النفطية، ومركز العمليات العسكرية الحكومية في شمال البلاد، على أمل تحقيق أي اختراق.