التحالف: السعودية جاهزة لاستقبال الإغاثة بعد إغلاق الحوثيين مطار صنعاء

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، إن ”المطارات السعودية جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين مطار صنعاء“.

وأكد التحالف حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها على موقع ”تويتر“، أن ”الحوثيين أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءاً من ١٩ ديسمبر (شهر كانون الأول)“.

وأشار التحالف إلى أن ”المطارات اليمنية خيار لوجهة طائرات الإغاثة، وجارٍ التنسيق مع الحكومة اليمنية“، مؤكدًا استعداده ”لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول للداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة“.



وكان التحالف قد أعلن يوم الإثنين، أنه وجه ”ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف مشروعة في مطار صنعاء الدولي“، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار التحالف إلى أنه أسقط ”الحماية لمواقع محددة في مطار صنعاء بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي“.