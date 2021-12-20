التحالف: وجهنا ضربات دقيقة ومحدودة لأهداف مشروعة في مطار صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أنه وجه ”ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف مشروعة في مطار صنعاء الدولي“، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

#عاجل#التحالف: ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء الدولي.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) December 20, 2021

وأشار التحالف إلى أنه أسقط ”الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي“.

وقبل ذلك، كان التحالف قد طلب من المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية إخلاء مطار صنعاء بشكل فوري.

وقال التحالف ”اتخذنا إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتيا“.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن أنه دمر فجر الإثنين طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين في مطار الملك عبدالله في جازان جنوب المملكة، مشيرا إلى أن الطائرة المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.

وشن التحالف عملية استهدف خلالها مواقع عسكرية في صنعاء بعد رصده تهديدًا وشيكًا من مطار صنعاء الدولي الذي تستخدمه ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران لأغراض عسكرية عدائية.

وأوضح التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنه رصد انطلاق تهديد وشيك باستخدام المسيرات من مطار صنعاء الدولي.

وقال التحالف، إن ”استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونيًا“، مؤكدًا أنه مازال يمارس ضبط النفس، وأي تحرك عملياتي سيكون في هذا الإطار.

وأضاف التحالف أنه استجابة للتهديد بو توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، طالبا من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكد التحالف، أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وذكر أن العملية في صنعاء دمرت مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة، مشيرا إلى أنه دمر ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات في مديرية بني الحارث.

والأربعاء الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ”سقوط مقذوف معادٍ في المنطقة الصناعية في أحد المسارحة في جازان“.

وأكد التحالف بتغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية، أن سقوط المقذوف تسبب في ”أضرار مادية بثلاث ورش صناعية، واحتراق ثلاث مركبات مدنية“.

وفي الإطار نفسه، أعلن التحالف كذلك ”اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها“.

وأشار التحالف إلى أن ”الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين البالستيين لاستهداف المدنيين“.