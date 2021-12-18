مصدر لـ"إرم نيوز": طائرة سفير إيران لدى الحوثيين لم تهبط في بغداد

أفاد مصدر في سلطة الطيران المدني العراقي، السبت، بأن الطائرة التي تقل السفير الإيراني لدى الحوثيين حسن إيرلو لم تهبط في العاصمة بغداد.

جاء ذلك بعد أن قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن سفيرها إيرلو غادر، اليوم السبت، العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، أن حسن إيرلو ”أصيب منذ أيام بفيروس كورونا، ونظرا للحاجة إلى العناية الطبية العاجلة، قامت وزارة الخارجية باتصالات مع بعض الدول؛ من أجل نقله إلى إيران لتلقي العلاج“.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول سعودي رفيع المستوى أن السفير الإيراني لدى الحوثيين غادر العاصمة صنعاء اليوم السبت في طائرة عراقية، سمح لها السعوديون بالهبوط والإقلاع من مطار المدينة الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وبحسب الوكالة، فإن وساطة عراقية قادت إلى مغادرة السفير الإيراني الأراضي اليمنية، فيما نقلت عن مسؤول سعودي قوله إن ”إيرلو“ غادر على متن طائرة عراقية، و“قد يكون الآن في بغداد“.

بدوره، أكد مصدر في سلطة الطيران المدني العراقي، رفض الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“، أن ”الوساطة كانت موجودة بالفعل، حيث أسفرت عن إرسال الطائرة إلى صنعاء لنقل السفير الإيراني، لكن الطائرة لم تدخل الأجواء العراقية لدى عودتها، وربما توجهت إلى إيران بشكل مباشر“.

وجاءت مغادرة سفير إيران، الدولة الوحيدة التي تعترف بحكومة الحوثيين وتدعمهم، بطلب من المتمردين وفي ظل ظروف غامضة، إذ لم تتضح الأسباب وراء رغبة الحوثيين في رحيل السفير.

وكانت إيران قد أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وصول سفيرها إلى صنعاء دون أن توضح تاريخ وصوله الفعلي أو كيفية حصول ذلك، علما أن مطار العاصمة اليمنية مغلق أمام الرحلات، مع فرض التحالف العربي لدعم الشرعية السيطرة على الأجواء اليمنية.

والجمعة، ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن طلب الحوثيين من السعودية السماح لسفير إيران حسن إيرلو بالمغادرة، يؤشر إلى وجود ”خلاف كامن“ بين الجماعة وطهران.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال، في مايو/أيار الماضي، إن تحركات وتصرفات السفير الإيراني لدى الحوثيين في صنعاء حسن إيرلو تؤكد أنه ”الحاكم الفعلي“ للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واصفا قياداتهم بأنهم ”مجرد ديكورات“.

وكتب الإرياني سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي في تويتر، قال فيها إن ”‏تحركات الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو، التي يتم إبرازها عبر وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الحوثي، تؤكد أنه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسؤول الأول عن العاصمة المختطفة صنعاء، وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي“.