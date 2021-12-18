سفير ايران لدى الحوثيين يغادر صنعاء في ظروف غامضة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن سفيرها لدى الحوثيين حسن إيرلو غادر اليوم السبت العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أن حسن إيرلو، ”أصيب منذ أيام بفيروس كورونا بحاجة لعناية طبية عاجلة، ونظرا للحاجة إلى العناية الطبية العاجلة، قامت وزارة الخارجية باتصالات مع بعض الدول، من أجل نقله إلى إيران لتلقي العلاج“.

وأعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى أن السفير الايراني لدى الحوثيين غادر العاصمة صنعاء اليوم السبت في طائرة عراقية، سمح لها السعوديون بالهبوط والإقلاع من مطار المدينة الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، حسب وكالة ”فرانس برس“.

وجاءت مغادرة سفير إيران، الدولة الوحيدة التي تعترف بحكومة الحوثيين وتدعمهم، بطلب من المتمردين وفي ظل ظروف غامضة، إذ لم تتضح الأسباب وراء رغبة الحوثيين في رحيل السفير.

وقال المسؤول السعودي لوكالة ”فرانس برس“ إن السفير غادر على متن طائرة عراقية وقد يكون حاليا في بغداد“، مضيفا أن موافقة الرياض على السماح برحيله صدرت بعد وساطة عراقية وعمانية.

وكانت إيران قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وصول سفيرها الى صنعاء دون أن توضح تاريخ وصوله الفعلي أو كيفية حصول ذلك، علما أن مطار العاصمة اليمنية مغلق أمام الرحلات مع فرض التحالف العربي لدعم الشرعية السيطرة على الأجواء اليمنية.

وأمس الجمعة، ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن طلب الحوثيين من السعودية السماح لسفير إيران حسن إيرلو بالمغادرة، يؤشر إلى وجود ”خلاف كامن“ بين الجماعة وطهران.

ونقلت عن مسؤولين إقليميين أن السفير بات ”مشكلة سياسيّة تزيد الأعباء على كاهل الجماعة، بالنظر إلى نفوذه الكبير في اليمن، والذي بات يعزز التصور بأن الحوثيين يستجيبون لإيران“.

كان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قال في مايو/أيار الماضي، إن تحركات وتصرفات السفير الإيراني لدى الحوثيين في صنعاء حسن إيرلو، تؤكد أنه ”الحاكم الفعلي“ للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واصفا قياداتهم بأنهم ”مجرد ديكورات“.

وكتب الأرياني سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي في تويتر، قال فيها إن ”‏تحركات الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو، التي يتم إبرازها عبر وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الحوثي، تؤكد أنه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسؤول الأول عن العاصمة المختطفة صنعاء، وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي“.