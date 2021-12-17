اليمن.. الآلاف يعلنون تأييدهم منع تصدير ثروات محافظة حضرموت

أعلن الآلاف من أبناء محافظة حضرموت اليمنية، اليوم الجمعة، تأييدهم للاحتجاجات الشعبية والقبلية التي تشهدها المحافظة، ودعمهم لمخرجات اللقاء العام، الذي منع تصدير الثروات النفطية والسمكية من حضرموت.

وقالت مصادر محلية في مدينة تريم، التاريخية، وسط حضرموت لـ“إرم نيوز“، إن ”الآلاف تقاطروا من مختلف مناطق مديريات وادي حضرموت، وحضروا إلى تريم، لتأييد ودعم الهبة الشعبية التي تشهدها المحافظة منذ أيام، رفضًا للتدهور القياسي في الأوضاع المعيشية واستمرار عمليات تصدير المشتقات النفطية والأسماك من المحافظة“.

ووفقًا للمصادر، تم التأكيد على أهمية ”تماسك الجميع في المطالبة بحقوقهم العادلة، والتصدي لعمليات الحرمان التي يتجرعها أبناء حضرموت، في ظل استمرار تصدير ثروات المحافظة، واستئثار نافذي البلد بعائداتها“.

ونشرت القبائل عددًا من مسلحيها على عدة حواجز على أهم مداخل ومخارج المحافظة، قبل أيام، لإيقاف عمليات التصدير من حضرموت، وتمكنوا من احتجاز المئات من الشاحنات، بينها ناقلات نفطية وشاحنات أسماك، ومنعوا خروجها.

وسبق أن أمهلت اللجنة التنفيذية لمخرجات حضرموت العام ”حرو“، الثلاثاء الماضي، السلطة المحلية بالمحافظة والسلطة المركزية مدة 7 أيام للتجاوب مع مطالب حضرموت، وقالت إنها لم تتلقَ أي تجاوب من السلطات.

وهددت اللجنة بخطوات تصعيدية في ظل صمت وتجاهل السلطة المحلية وحكومتها المركزية. كما حمّلت الحكومة اليمنية، المسؤولية الكاملة المترتبة على ”استخفافها“ بمطالب أبناء المحافظة.

من جانبها، أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بمديريات وادي وصحراء حضرموت، الخميس، ”نفاد كميات الدقيق في المحال التجارية“، وأنه ”لم يعد بإمكان التجار توفير كميات الدقيق للمخابز التي توفر العيش والروتي المدعوم من السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء، وذلك بسبب منع قواطر الدقيق من الدخول إلى سيئون من قبل التجمعات القبلية في نقطة عصم“.

وأشارت الغرفة التجارية، في مذكرتها التي بعثتها إلى وكيل محافظة حضرموت، عصام حبريش، إلى أن ”التجار يخلون مسؤوليتهم من عدم تمكنهم توفير مادة الدقيق للعيش المدعوم للمواطن“.

وكانت الهيئة الحقوقية الحضرمية، أعلنت في بيان، يوم الأربعاء الماضي، البدء بتنفيذ برنامج التصعيد، من خلال تنفيذ عصيان مدني، يوم الأحد المقبل، ليوم واحد فقط، يشمل جميع مديريات حضرموت، ويستثنى من ذلك طوارئ المستشفيات، والمياه، والكهرباء، وعمال النظافة.

وذكر البيان أن هذا العصيان يأتي من منطلق ”حس المسؤولية المجتمعية تجاه انهيار الأوضاع الاقتصادية، وما خلفته من آثار على حضرموت الأرض والإنسان“.