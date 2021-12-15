التحالف: سقوط مقذوف معاد في المنطقة الصناعية بجازان السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، ”سقوط مقذوف معادٍ بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان“.

وأكد التحالف، في تغريدات نشرتها وكالة أنباء السعودية، أن سقوط المقذوف تسبب في ”أضرار مادية بثلاث ورش صناعية، واحتراق لثلاث مركبات مدنية“.

وشدد التحالف في بيانه على أن ”محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني“.

وتزامن ذلك مع إعلان التحالف ”تدمير موقعين للنشاط الباليستي والمسيرات في صنعاء باليمن، بحسب ما أوردته ”واس“.

وقال التحالف، في بيان صادر عنه، نشرته الوكالة، إنه تم ”تدمير ورشتين لتجميع وتركيب الصواريخ الباليستية في مديرية بني الحارث“.

وأضاف أنه تم كذلك ”تدمير موقع قيد الإنشاء تمت إعادة تأهيله لأنشطة الطائرات المسيّرة“.

وأكد التحالف أنه اتخذ ”إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية“.