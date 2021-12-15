القوات اليمنية تكبد ميليشيات الحوثيين خسائر فادحة على عدة جبهات

كبَّدت القوات الحكومية اليمنية، اليوم الأربعاء، ميليشيات الحوثيين خسائر فادحة، على عدد من جبهات القتال في كل من محافظات: مأرب، وتعز، والحديدة، وفق ما أفاد إعلام الجيش اليمني.

وقال موقع ”سبتمبر نت“ التابع للجيش اليمني: ”خاضت قوات الجيش والمقاومة، معارك عنيفة ضد الميليشيات، بمختلف المواقع على جبهتي الكسارة والمشجح في محافظة مأرب، تمكنت خلالها من دحر الميليشيات من عدة مواقع“.

وأضاف أن ”الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال معارك مع قوات الجيش والمقاومة، على الجبهات الواقعة جنوب وغرب المحافظة“.

وتابع أنه ”على الجبهة الجنوبية، واصلت قوات الجيش والمقاومة، دحر الميليشيات من عدد من المواقع وإجبارها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وأثناء المعارك، نفذت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات جوية، استهدفت مواقع وتحركات للمليشيات، أسفرت عن تدمير أطقم وآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفي محافظتي تعز والحديدة، لقي عدد من عناصر الميليشيات، مصرعهم، وجُرح آخرون، وتم تدمير آليات بضربات مركزة من مدفعية القوات المشتركة.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، أن ”وحدات الاستطلاع، رصدت تحركات مكثفة للميليشيات التابعة لإيران في مديريتي مقبنة والجراحي، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح“.

وأكدت القوات المشتركة أنه ”تم تدمير 3 أطقم في أطراف الجراحي، وطاقمين في أطراف مقبنة، ومصرع وجرح كل من على متنها، وضاعفت مدفعية القوات المشتركة خسائر الميليشيات بقصف مركز حقق إصابات مباشرة في أوكار وتجمعات مسلحة في المناطق المشار إليها“.

وأعلن إعلام القوات المشتركة أن مدفعيتها ضاعفت خسائر الميليشيات الحوثية بقصف مركز حقق إصابات مباشرة في أوكار وتجمعات مسلحة في مقبنة والجراحي.

وتزامن ذلك مع إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن استهداف عدد من مواقع ميليشيات الحوثيين التي تستخدم لتصنيع الباليستيات.

وأعلن التحالف ”تدمير موقعين للنشاط الباليستي، والمسيرات في صنعاء في اليمن، بحسب ما أوردته ”واس“.

وقال التحالف، في بيان صادر عنه، نشرته الوكالة، إنه تم ”تدمير ورشتين لتجميع وتركيب الصواريخ الباليستية في مديرية بني الحارث“.

وأضاف أنه تم كذلك ”تدمير موقع قيد الإنشاء تمت إعادة تأهيله لأنشطة الطائرات المسيّرة“، مؤكدًا أنه اتخذ ”إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية“.