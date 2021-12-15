في ظل الأزمة المعيشية.. حضرموت تمنع تصدير ثرواتها إلى الخارج

تتواصل الاحتجاجات الشعبية والقبلية في محافظة حضرموت النفطية، جنوبي اليمن، للمطالبة بتحسين المعيشة، ووقف عمليات تصدير النفط من المحافظة إلى الخارج.

وقالت مصادر محلية بمحافظة حضرموت، لـ“إرم نيوز“، إن مسلحي قبائل المحافظة يواصلون نشر الحواجز المرورية المستحدثة في عدد من مناطق مديريات وادي محافظة حضرموت ومديريات ساحلها، للتحكم في مداخل المحافظة ومخارجها للسيطرة على عمليات توريد المشتقات النفطية والثروة السمكية من حضرموت إلى خارج البلاد وإيقافها.

وذكرت المصادر، أن القبائل نجحت منذ صباح اليوم الأربعاء، في إيقاف العشرات من شاحنات صهاريج نقل النفط، ضمن عمليات الاحتجاج الشعبي التي أقرّتها مخرجات لقاء حضرموت العام، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وبحسب المصادر، فإن وحدات عسكرية تابعة لقوة حماية المنشآت النفطية، فرضت حصارًا على عدد من الحواجز المرورية التي استحدثتها القبائل في مديرية ساه، وسط المحافظة، وقالت إن هناك مخاوف من محاولتها فرض مرور شاحنات صهاريج نقل النفط بالقوة، في حين أرسلت قبائل محافظة حضرموت تعزيزات بشرية لمساندة أفرادها في الحواجز المستحدثة.

وأكدت اللجنة التنفيذية لتنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام ”حرو“، في اجتماع لها يوم الثلاثاء، أن السلطات المحلية بالمحافظة والحكومة المركزية لم تتجاوب مع مطالب أبناء المحافظة.

ووافقت اللجنة على ”مرور ناقلات المواد الإغاثية للمنظمات الدولية والأدوية، وسيارات الخضار للاستهلاك المحلي اليوم، والألبان ذات الصلاحية المحدودة“، وعدم توسعة الحواجز المستحدثة في مداخل ومخارج المحافظة إلا بعد مناقشتها.

كما أقر الاجتماع ”الانتقال إلى الخطوات التصعيدية وفق البرنامج المعد مسبقًا في ظل صمت وتجاهل السلطة المحلية وحكومتها المركزية، إذ نحملها المسؤولية المترتبة على هذا الاستخفاف ونمهلها 7 أيام للتجاوب مع مطالب حضرموت“.

وكان القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اللواء، أحمد سعيد بن بريك، قال يوم الإثنين الماضي، إن ”قيادة المجلس تؤيد أي تحركات شعبية من قبل أبناء حضرموت لانتزاع حقوقهم وتنفيذ مطالبهم المشروعة، والوقوف بحزم وقفة رجل واحد لوضع النقاط على الحروف، ووضع المعالجات والحلول للأزمات المتكررة التي تستهدف المواطنين ومعيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية والخدمية الصعبة، فضلا عن الجوانب الأمنية والعسكرية والأخطار التي تستهدف نخبتهم وكوادرهم العسكرية، والأمنية، والعلمية، والثقافية، والدينية“.

وأكد بن بريك، خلال استقباله المقدم، سالم بن سميدع، رئيس كتلة حلف وجامع حضرموت، أن هذه المرحلة، ”هي مرحلة مفصلية حاسمة تستدعي من جميع أبناء حضرموت ساحلا و واديا وصحراء وهضبة، الوقوف بحزم واستشعار حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وتعزيز اللحمة الحضرمية والاصطفاف والصمود أمام كل المؤامرات والعراقيل التي سيقوم بها الأعداء لعرقلة تنفيذ المطالب الحضرمية المشروعة“.

وتهدف عمليات الاحتجاج القبلية بحضرموت إلى وقف عمليات تصدير المشتقات النفطية والأسماك إلى خارج البلاد، حتى ”الاكتفاء الذاتي“ للمحافظة التي تشهد ارتفاعًا في أسعار المحروقات والأسماك وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية كغيرها من المحافظات، في ظل أزمة اقتصادية صعبة يعيشها البلد.