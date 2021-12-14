المبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من اندلاع "حرب شوارع" في مأرب

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الثلاثاء، من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مدينة مأرب شمال البلاد، مؤكدًا أن النزاع بين المتمردين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية ”تصاعد بشكل كبير“، حسب ”فرانس برس“.

وقال غروندبرغ في اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي مخصص لليمن، إنه ”قلق من احتمال اندلاع حرب شوارع“ في مأرب ”ستكون لها عواقب وخيمة على المدنيين“.

وأكد أن القتال ”تصاعد“ في أنحاء البلاد، خاصة حول هذه المدينة، حيثُ يجدد الحوثيون ”جهودهم للسيطرة على المدينة وحقول النفط بالمحافظة“، وحيث يصعّد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ”ضرباته الجوية دعما للحكومة اليمنية“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأضاف المبعوث الأممي، بحسب الوكالة، أن هناك ”عددًا متزايدًا من الأسرى يحتجزهم طرفا النزاع“، محذرًا من ”خطر أن يفتح ذلك فصلًا جديدًا في الحرب في اليمن أكثر دموية“، كما طالب بـ“وقف التصعيد واتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين“.

وأشار المبعوث الأممي غروندبرغ إلى أنه يعتزم إطلاق ”عملية سياسية جامعة يديرها اليمنيون ويدعمها المجتمع الدولي“، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

وشدد المبعوث الأممي على أن ”التصعيد العسكري يجب ألا يوقف هذه العملية“ و“يمكن بل ويجب على المتحاربين التحدث مع بعضهم حتى لو لم يكونوا مستعدين لإلقاء أسلحتهم“.

وقتل صباح أمس الإثنين، رئيس هيئة العمليات الحربية في وزارة الدفاع اليمنية اللواء الركن ناصر الذيباني، خلال المواجهات التي تشهدها الجبهات الواقعة جنوب محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

ونعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في اليمن، اللواء الركن ناصر الذيباني، وذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وقالت مصادر يمنية في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن ”القيادي العسكري في الجيش اليمني، قتِل خلال المعارك التي تدور رحاها بين القوات التابعة للحكومة اليمنية، وميليشيات الحوثي الانقلابية في محيط محافظة مأرب“.

ويوم الأحد الماضي أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تنفيذه 35 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مدينة مأرب، خلال 24 ساعة، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد التحالف أن العمليات أدت إلى مقتل أكثر من 200 عنصر من الميليشيات المدعومة من إيران، وتدمير 21 آلية عسكرية خلال العمليات.