بعد إصلاح عطل فني.. استئناف حركة الملاحة في مطار عدن الدولي

أفاد مدير عام مطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري مساء اليوم الأحد، بأن حركة الملاحة الجوية استُؤنفت في مطار عدن الدولي بعد أن توقفت الليلة الماضية لمشكلات فنية طارئة أصابت منظومة كهرباء مدارج المطار.

وحال ذلك دون وصول رحلات جوية قادمة من مدن القاهرة ومومباي وعمان، والتي حولت مسارها إلى مطار جيبوتي.

وقال عبد الرقيب العمري لوكالة الأنباء ”رويترز“ إن منظومة إضاءة مدارج المطار أُصلحت بعد أن تعرضت لخلل فني أخرجها عن الخدمة لمدة 24 ساعة، مما تسبب في انعدام الرؤية الليلية أمام الطائرات.

وأكد مدير عام مطار عدن الدولي أن الأمور عادت لطبيعتها وأصبح المطار قادرا على التعامل مع الرحلات الليلية الآتية والمغادرة بشكل طبيعي.

ويعد مطار عدن الدولي حاليا البوابة الرئيسة لليمن مع العالم الخارجي بجانب مطار سيئون بمحافظة حضرموت النفطية بشرق البلاد الذي يعمل نهارا فقط.

وتحتكر طيران اليمنية الناقل الوطني الوحيد لليمن رحلات الطيران إلى مطاري عدن وسيئون في جنوب البلاد وشرقها، في ظل توقف جميع شركات الطيران العربية والأجنبية عن تسيير رحلات إلى اليمن منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وأجبرت الأوضاع الأمنية الحالية في اليمن شركة الطيران اليمنية إلى حد بعيد على تقليص وجهاتها الخارجية لتنحصر فقط على تلك التي يسافر إليها المواطنون اليمنيون للعمل أو الدراسة أو العلاج وهي القاهرة وعمان وجدة والرياض والخرطوم ومومباي.

ويواجه اليمنيون ظروفا اقتصادية صعبة وانهيارا في قيمة العملة المحلية، وفي السادس من ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، حذرت غرفة التجارة والصناعة في عدن، من نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية، وإفلاس المزيد من الشركات التي تتعرض يوميا لخسائر باهظة؛ بسبب انهيار قيمة العملة المحلية.

وأشارت الغرفة، في بيان عقب اجتماع لها، إلى عدم قدرة التجار على مجاراة الانهيار المتسارع في قيمة الريال، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين الناتج عن عدم تساوي الأجور مع الاحتياجات الأساسية، مما أدى إلى ركود كبير في السوق.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الإثنين الماضي، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، شمل تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك.