التحالف يعلن مقتل 200 حوثي في مأرب خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن تنفيذه 35 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مدينة مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد التحالف أن العمليات أدت إلى مقتل أكثر من 200 عنصر من الميليشيات المدعومة من إيران، وتدمير 21 آلية عسكرية خلال العمليات.

#عاجل #التحالف: نفذنا (35) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) December 12, 2021

كما قال التحالف وفقا لوكالة الأنباء السعودية إن ”عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين، وقضت على أكثر من 15 عنصرا إرهابيا“، مشيرا إلى أن قواته تقوم بدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

وكان التحالف أعلن في الثامن من ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ في جبهة مأرب.

وقال التحالف في بيان نشرته ”واس“، إنه شن العملية بعد اعتراض وتدمير قواته الجوية طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية.

وواصلت القوات اليمنية الحكومية المسنودة برجال القبائل، أمس السبت، تصدّيها لهجمات ميليشيات الحوثيين المستمرة على مناطق متعددة في الجبهات الجنوبية والغربية من محافظة مأرب النفطية.

وقال الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة إن ”معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثيين في جبهة الأعيرف بالجهة الجنوبية من المحافظة، بعد محاولة الهجوم على مواقع القوات الحكومية، وانتهت هذه المعارك بفرار مجاميع العدو بعد تكبدها قتلى وجرحى“.

وذكر الموقع أن معارك أخرى شهدتها بقية الجبهات الجنوبية من المحافظة، استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات من الحوثيين، إضافة إلى خسائر في معداتهم القتالية، وسط غارات جوية متعددة شنتها طائرات التحالف العربي على مواقع متفرقة لميليشيات الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية، لـ“إرم نيوز“، أن المواجهات العنيفة بين الجانبين كانت في منطقة مرتفعات ”البلق الشرقي“، المطلّة على مدخل مدينة مأرب، مركز المحافظة من الجهة الجنوبية، إذ تحاول ميليشيات الحوثيين بشكل مستميت السيطرة كليًا على سلسلة المرتفعات الجبلية، بعد تمكنها قبل بضعة أيام من تحقيق تقدم على حساب القوات الحكومية، في الأجزاء الجنوبية من هذه المرتفعات.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين حاولوا شنّ عدة هجمات ومن محاور متعددة على مواقع القوات الحكومية في سلسلة مرتفعات ”البلق الشرقي“ الهامّة، في محاولة لتحقيق تقدم نوعي على حساب الجيش اليمني والقبليين، موازاة مع هجماتها الأخرى نحو منطقة ”الفلج“، الواقعة على المدخل الجنوبي للمدينة.

وقالت المصادر إن القوات الحكومية والقبليين المسنودين من طائرات التحالف العربي، تمكنوا من التصدي لهجمات الحوثيين وأفشلوها، بعد معارك عنيفة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.