القوات الحكومية تواصل تصديها لهجمات الحوثيين في مأرب

واصلت القوات اليمنية الحكومية المسنودة برجال القبائل، السبت، تصدّيها لهجمات ميليشيات الحوثيين المستمرة على مناطق متعددة في الجبهات الجنوبية والغربية من محافظة مأرب النفطية.

وقال الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة إن ”معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثيين في جبهة الأعيرف بالجهة الجنوبية من المحافظة، بعد محاولة الهجوم على مواقع القوات الحكومية، وانتهت هذه المعارك بفرار مجاميع العدو بعد تكبدّها قتلى وجرحى“.

وذكر الموقع أن معارك أخرى شهدتها بقية الجبهات الجنوبية من المحافظة، استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات من الحوثيين، إضافة إلى خسائر في معداتهم القتالية، وسط غارات جوية متعددة شنتها طائرات التحالف العربي على مواقع متفرقة لميليشيات الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية، لـ“إرم نيوز“، أن المواجهات العنيفة بين الجانبين كانت في منطقة مرتفعات ”البلق الشرقي“، المطلّة على مدخل مدينة مأرب، مركز المحافظة من الجهة الجنوبية، إذ تحاول ميليشيات الحوثيين بشكل مستميت السيطرة كليًا على سلسلة المرتفعات الجبلية، بعد تمكنها قبل بضعة أيام من تحقيق تقدم على حساب القوات الحكومية، في الأجزاء الجنوبية من هذه المرتفعات.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين حاولوا شنّ عدة هجمات ومن محاور متعددة على مواقع القوات الحكومية في سلسلة مرتفعات ”البلق الشرقي“ الهامّة، في محاولة لتحقيق تقدم نوعي على حساب الجيش اليمني والقبليين، موازاة مع هجماتها الأخرى نحو منطقة ”الفلج“، الواقعة على المدخل الجنوبي للمدينة.

وقالت المصادر إن القوات الحكومية والقبليين المسنودين من طائرات التحالف العربي، تمكنوا من التصدي لهجمات الحوثيين وأفشلوها، بعد معارك عنيفة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

ونقل موقع القوات اليمنية المسلحة عن قائد اللواء 143 مشاة، العميد الركن ذياب القبلي، أن ميليشيات الحوثيين تلقت ضربات موجعة، ومنيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة في معركة اليوم.

وقال القبلي إن ”من بقي من حشود وقطعان ميليشيا الحوثي الإيرانية التي زجت بها إلى الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب تاهت في صحراء الأعيرف“، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن مدفعية القوات الحكومية ومقاتلات التحالف العربي تمكنت من تدمير ”9 أطقم قتالية، وإعطاب 4 مدرعات تابعة للميليشيا الإيرانية في صحراء الأعيرف، ومصرع جميع من كانوا على متنها“.

وذكر موقع القوات اليمنية المسلحة أن المعارك التي شهدتها الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب تزامنت مع مواجهات أخرى في الجبهات الغربية، خاصة في جبهة ”الكسارة“ بمديرية صرواح.

ولفت إلى أن مدفعية القوات الحكومية شنّت قصفًا مكثفًا استهدف تجمعات وتحركات الحوثيين على امتداد الجبهة، وأسفر عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، وسط غارات جوية لطائرات التحالف العربي التي استهدفت مواقع تجمعاتهم وتعزيزاتهم العسكرية.