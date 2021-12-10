اليمن.. القوات المشتركة تنشر اعترافات خلية تجسس حوثية

كشفت القوات اليمنية المشتركة، يوم الخميس، هويات عناصر شبكة تجسس حوثية فككتها شعبة الاستخبارات التابعة للقوات المشتركة في الخوخة بالساحل الغربي.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عبر موقعه الإلكتروني، أن عناصر الخلية ”وقعوا في أيدي جهاز الاستخبارات التابع للقوات المشتركة، بعد عملية رصد وتعقب استمرت لفترة، وأدلوا باعترافات حول استقطابهم وتجنيدهم من قبل مليشيا الحوثي للعمل من المناطق المحررة في الساحل الغربي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق الآمنة“.

وأضاف المركز أن ”الأعضاء المنخرطين في الخلية، عددهم ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من مديرية التحيتا، والآخر من مديرية الخوخة“، مشيرا إلى أنهم ”أقروا بالعمل لصالح المليشيا الحوثية بما يمس أمن واستقرار وحياة المواطنين ويستهدف تحركات القوات المشتركة ووحداتها العسكرية“.

ونشرت القوات المشتركة مشاهد مصورة لاعترافات الأعضاء الثلاثة، وهم: بدري منصور مرزوقي، ونبيل حسن سعيد جمال، وياسر سعيد حسين منوبي.

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أقر مرزوقي بأنه ”بدأ العمل لصالح المليشيا الحوثية قبل عامين عندما احتجزه الحوثيين، قبل أن يتم الإفراج مقابل موافقته على العمل لصالح المليشيا في مهمة استخباراتية سرّية“.

وبين أن ”أول عمل له كان نقل معلومات عن انتشار قوات اللواء 12 عمالقة، وبعد ذلك طُلب منه جمع معلومات عن اللواء 9 عمالقة، وقد وافى المليشيا الحوثية بكل ما طُلب منه وما تمكن من الوصول إليه“.

وأضاف أن ”تواصله كان دائما مع المدعو عزام (أبو خالد)، بعد ذلك انتقل تواصله مع شخص آخر يدعى نصر، وكان يُطلع نصر على تحركات القوات المشتركة باستمرار، كما كان ينقل له أسماء وأرقام القيادات العسكرية“.

أما العضو الثاني في خلية التجسس، نبيل حسن سعيد جمّال، فقد اعترف بأنه ”ارتبط مع مشرف حوثي يدعى عبدالله عطيفي، وكان يتقاضى مبلغ 50 ألف ريال يمني من حين لآخر لقاء عمله في تتبع تحركات القوات المشتركة ومناطق انتشارها وتمركزها وخطوط الإمداد والتعزيز والثكنات الحربية للوحدات القتالية“.

وأضاف جمّال، في اعترافاته التي نقلها المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أنه ”ارتبط بعد ذلك بمشرف حوثي آخر يدعى محمد إبراهيم ويُكنى بأبي إسحاق، وبعد لقاء جمعهما في إب، تم تعليم جمّال كيفية رصد الإحداثيات وإرسالها، ومن أجل ذلك تم تزويده بهاتف ذكي لرصد الاحداثيات، ومبلغ 20 الف ريال قيمة مواصلات العودة إلى المناطق المحررة للعمل منها“.

كما كان نبيل جمال يوافي المليشيا الحوثية بتقارير حول نتائج عمليات القصف وانفجارات العبوات الناسفة التي تقف وراءها المليشيا.

وكان جمّال ”يوثق باستمرار أسماء أبناء مديريته الذين يعملون لدى القوات المشتركة، وكذا رصد أسماء أعضاء المجلس المحلي في التحيتا وتعقب أنشطتهم ومهامهم“.

واعترف العضو الأخير في الخلية، ياسر سعيد حسين منوبي، أنه بدأ العمل لصالح مليشيا الحوثي منذ عام ونصف، وأن لديه أخوين يدعيان شهاب ويوسف لا زالوا مجندين لدى المليشيا الحوثية.

وقال إنه ”كان يتواصل مع مشرف حوثي يدعى أبو علي، وطُلب منه رصد تحركات قوات خفر السواحل، ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة الخوخة لرصد المعلومات والتحركات العسكرية“.

وأشار منوبي إلى أن ”والده قتل في قضية نزاع حول أرض، وأوهمه الحوثيون أنهم سيأخذون له بثأر أبيه“، لافتا إلى أنه ”وقبل شهر من إلقاء القبض عليه أرسل معلومات عن اجتماع لقوات خفر السواحل، وفي اليوم الثاني أرسل معلومات عن مناطق انتشار أفراد قوات خفر السواحل“.