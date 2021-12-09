الإرياني: مقتل قيادي في حزب الله اللبناني في إحدى جبهات مأرب

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، صباح اليوم الخميس، عن مقتل خبير وقيادي في الجناح العسكري لحزب الله اللبناني، جراء قصف مدفعي للجيش اليمني، في جبهة أم ريش بمحافظة مأرب شمال شرق البلاد.

وقال، عبر سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمي، في موقع ”تويتر“: ”مقتل الخبير والقيادي في الجناح العسكري لميليشيات حزب الله اللبناني أكرم السيد، بقصف مدفعي للجيش الوطني، في جبهة أم ريش بمحافظة مأرب“.

واعتبر الإرياني، أن ذلك ”ضربة موجعة لنظام طهران وميليشياته الطائفية، ومؤشر جديد على قيادته للعمليات العسكرية بالمحافظه، وما تمثله معركة مأرب من أهمية لمشروعه التوسعي في المنطقة“.

‏وأفاد بأن ”الخبير والقيادي في ميليشيا حزب الله أكرم السيد (35) عاما، دخل اليمن في أغسطس 2017 ضمن مجموعة من الإرهابيين التابعين للحزب، وأرسِل في الـ3 من ديسمبر مع عدد من خبراء الحزب إلى جبهات جنوب مأرب قطاعات (دنه، الجوبه، وملعا)، لقيادة العمليات، وتنفيذ مخطط إيراني بتصعيد وتيرة المواجهات في المحافظة“.

وأشار إلى أن ”الإرهابي أكرم السيد، لقي مصرعه إلى جانب القيادي في ميليشيات الحوثي المدعو ابو أشرف الأسدي و8 من عناصر الميليشيا، وتم إخلاء جثمانه على متن سيارة إسعاف إلى منطقة الجوبه قبل أن يتم نقلها إلى محافظة صعدة، حيث يجري هناك دفن جثت العشرات من خبراء ومقاتلي ايران وحزب الله، في سِرية تامة“.

‏وطالب الوزير اليمني ”الحكومة والشعب اللبناني الشقيق، باتخاذ موقف حاسم إزاء استمرار تدخل ميليشيات حزب الله في الشأن اليمني، وتورطها في قصف المدن والقرى وقتل اليمنيين، وتوظيفها قدراتها ومقدرات الدولة اللبنانية لتقديم الدعم لميليشيات الحوثي الانقلابية، في الجوانب السياسية والإعلامية والمالية والعسكرية“.

‏ودعا معمر الإرياني ”المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى إدانة هذا التدخل السافر الذي يقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، واستمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين، واتخاذ مواقف حازمة إزاءه، وتشديد العقوبات بحق قيادات وميليشيا حزب الله اللبناني“.