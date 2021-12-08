اليمن ..المقاومة الوطنية تعلن تفكيك شبكة تجسسية حوثية في الساحل الغربي

أعلنت المقاومة الوطنية، إحدى التشكيلات العسكرية المقاتلة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في الساحل الغربي لليمن، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة تجسس حوثية، في مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

وقال متحدث المقاومة الوطنية العميد ركن صادق دويد، على حسابه الرسمي بموقع تويتر: ”‏بحمد الله تم تفكيك شبكة تجسس تابعة للميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، في مديرية الخوخة، والقبض على عناصرها“.

وأفاد دويد بأن الشبكة التجسسية المقبوض عليها ”كلفت بمهام جمع المعلومات حول تحركات ومواقع انتشار القوات المشتركة، وخفر السواحل في الساحل الغربي“، لافتاً إلى أن الإعلام العسكري سيتكفل بنشر كافة التفاصيل.

من جانبها، قالت المقاومة الوطنية، عبر حسابها على موقع ”تويتر“، إن ”شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية قبضت على عناصر الشبكة التجسسية، بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتهم“.

وأوضحت أن ”اعترافات شبكة التجسس ‎الحوثية، التي سيتم نشرها خلال الساعات القادمة، تكشف طريقة استدراج الميليشيات ‎الحوثية للمغرر بهم، للعمل لمصلحتها وتجنيدهم لتنفيذ مهام استخباراتية“.

وأشار إعلام المقاومة الوطنية إلى أن ”شعبة الاستخبارات في المقاومة الوطنية سبق لها تفكيك عدة شبكات حوثية في الساحل الغربي، بعضها تجسسية، وأخرى تعاون الحرس الثوري الإيراني في تهريب السلاح لميليشيات الحوثي، عبر ميناء الحديدة، الميناء اليمني الرئيسي على البحر الأحمر“.

وكان دويد قد قال في تغريدة سابقة له: ”تتبجح ميليشيا الحوثي بالاستقلال والسلام، وهي مسلوبة الإرادة مسكونة برغبة التخريب الإيرانية، بشواهد منها السلم والشراكة وستوكهولم والمبادرات الإقليمية والدولية التي نقضتها ورفضتها“.

وأضاف: ”يؤمن اليمنيون بحتمية دحر مشروع الوصاية الإيراني الرامي لاستخدام بلدهم في الأجندة التخريبية بالمنطقة“.