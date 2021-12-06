اليمن.. قوات حكومية تواصل التصدي لهجمات الحوثيين بمأرب

واصلت قوات موالية للحكومة اليمنية ومسلحون قبليون، يوم الإثنين، عمليات التصدي لهجمات ميليشيات الحوثي، في الأطراف الشمالية والغربية والجنوبية من محافظة مأرب، الخاضع مركزها لسيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، إن القوات الموالية للحكومة، تمكنت من صدّ عدة هجمات لميليشيات الحوثيين في مناطق ”لضاة والأعيرف“ بمديرية الجوبة، جنوبي محافظة مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين بجبهة ”العلم“، شمالي المحافظة؛ إثر ”محاولة الحوثيين التقدم إلى مواقع تقع تحت سيطرة القوات الحكومية؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الطرفين“.

وذكرت أن ”المواجهات الضارية امتدت إلى المناطق الغربية، إذ تمكنت القوات الحكومية ورجال القبائل، المسنودة من قوات التحالف العربي، من التصدي لهجمات الحوثيين في ”وادي ذنة“ ومنطقة ”الروضة“، بين مديريتي صرواح والجوبة“.

وبينت أن ”طائرات التحالف العربي شنّت غارات جوية على مواقع تمركز عناصر ميليشيات الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية في مناطق متفرقة من المحافظة“.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، إن قوات الجيش والمقاومة المسنودتين بطائرات التحالف، خاضتا معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثيين شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، شمالي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية قولها، إن المعارك دارت في جبهات ”النضود والعلم“ وانتهت بمصرع وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثيين، الذين تكبدوا خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وأشارت إلى قصف مدفعي شنته مدفعية الجيش اليمني، استهدف تجمعات وتحركات الحوثيين على امتداد الجبهات، ملحقا بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، بالتزامن مع غارات جوية لطائرات التحالف العربي، التي استهدفت تعزيزات الميليشيات بالمحافظة.

وفي الساحل الغربي للبلاد، حققت القوات اليمنية المشتركة، الإثنين، تقدما ميدانيا؛ إثر هجوم شنته على مواقع الحوثيين بمديرية مقبنة، غربي محافظة تعز.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن القوات المشتركة سيطرت على جمرك منطقة ”المضروبة“ بمديرية مقبنة، وإلى جانبه عدد من مواقع الحوثيين، بعد مواجهات عنيفة.

وذكرت التقارير أن ”الميليشيات أطلقت صاروخا باليستيا، سقط في منطقة (شمير) الخاضعة لسيطرتها، ولم تعرف الخسائر التي تسبب بها بعد“.

وأكدت أن القوات المشتركة، تمكّنت أمس الأحد، من السيطرة على عدد من التلال الجبلية المحيطة بعزلة ”براشة“، بمديرية مقبنة، غربي تعز.