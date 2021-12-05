على وقع الاحتجاجات.. الحكومة اليمنية تقر إجراءات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية

أقرت الحكومة اليمنية الأحد حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تشهدها البلاد بفعل انهيار قيمة العملة الوطنية وسط حالة احتقان وغضب شعبي ضد الحكومة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن اجتماعا عقد في عدن برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك أقر حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من أثار ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، بينها إجراءات من شأنها بيع الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين، ومراجعة أسعار الوقود لوسائل النقل العامة، وتوفير مشتقات نفطية مدعومة للصيادين والمزارعين.

وتزامن ارتفاع الأسعار مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية بمعدلات قياسية في سوق الصرف المحلية متخطية عتبة 1700 ريال للدولار الواحد.

وأكد الاجتماع دعم الحكومة لشركة النفط بما يعزز دورها في الرقابة على أسعار المشتقات النفطية.

وأكد عبد الملك أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع النقاشات التي تُجريها الحكومة مع الأشقاء في السعودية، حول حزمة الدعم الاقتصادي العاجلة والمتوقعة.

وطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأحد من السعودية دعما اقتصاديا عاجلا لحكومته لإنقاذ العملة المحلية التي تسجل انهيارا غير مسبوق وسط موجة احتجاجات شعبية غاضبة مناوئة للحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن هادي سلم السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر رسالة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأدت الأزمة الاقتصادية العميقة في اليمن – أحد أفقر الدول العربية – ونقص العملة الأجنبية والعوائق التي تواجه واردات الغذاء إلى ارتفاع حاد في أسعار كل السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية في عدن ومدن الجنوب، لتصبح صعبة المنال لكثير من اليمنيين.

وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات محلية وغرفة التجارة والصناعة في عدن من أن الاقتصاد اليمني يقف على بعد شفا الانهيار مما سيدفع البلد لحافة المجاعة.

ويأتي تحرك الرئيس اليمني وطلبه دعما اقتصاديا عاجلا من السعودية على وقع تصاعد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدن عدة خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الغذائية بفعل استمرار تهاوي قيمة الريال اليمني.

وخرجت مظاهرة حاشدة يوم الأحد في مدينة تعز وسط البلاد كبرى المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان.

وتظاهر العشرات، مساء السبت، في محافظتي عدن وحضرموت، ونفذ القطاع التجاري في مدن عدة واقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، إضرابا جزئيا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية.