التحالف يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ وورشة لتصنيع الألغام في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر السبت، شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، إن الضربات أسفرت عن ”تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية، مع مجموعة الخبراء جنوب صنعاء“.

وأضاف البيان أن الضربات أسفرت أيضا عن ”تدمير ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيرات في صنعاء“.

وأكد التحالف ”اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية“، مطالبا في الوقت ذاته ”المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة“.

كما أكد أن هذه الضربات ”تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وتأتي هذه الغارات الجديدة ضمن سلسلة عمليات يشنها التحالف ضد أهداف عسكرية في اليمن.

وكان التحالف أعلن فجر الخميس الماضي، شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة.

وأسفرت تلك الضربات عن تدمير ورش لتجميع الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، في صعدة، فيما استهدفت الضربات على صنعاء أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية.

ويأتي استهداف هذه المواقع ضمن بنك للأهداف العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي لاسيما في صنعاء، والتي تستخدمها الميليشيات لشن هجمات عابرة للحدود تستهدف الأعيان المدنية في السعودية.

وكان من ضمن الأهداف العسكرية التي تم قصفها خلال الأيام الماضية، معسكر دار الرئاسة في صنعاء، ومنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوب المعسكر وترتبط بجبل النهدين.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا جوية توضح آثار ما بعد القصف لاستهداف طائرات التحالف عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية.

ولا تفصح ميليشيا الحوثي عن حجم خسائرها جراء القصف الذي تتلقاه مواقعها العسكرية.