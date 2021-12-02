التحالف يشن غارات جديدة على "أهداف عسكرية" في صنعاء وصعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا صادرا عن التحالف أكد أن الضربات الجوية على صعدة أسفرت عن تدمير ورش لتجميع الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وأضاف البيان أن العملية في صنعاء استهدفت أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية.

وأكد البيان أن قوات التحالف ”اتخذت إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية“، مطالبا ”المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة“.

وتأتي الغارات الجديدة ضمن سلسلة عمليات يشنها التحالف ضد أهداف عسكرية في اليمن.

وأعلن التحالف في الـ30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن غارات جوية في صنعاء استهدفت مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي كان أبرزها موقعا سريا لخبراء الحرس الثوري الإيراني.

وقبل ذلك بيوم واحد، قال التحالف إنه شن غارات مشابهة أدت إلى ”تدمير منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء، بالإضافة إلى تدمير مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة في قاعدة الديلمي“.

ويأتي استهداف هذه المواقع، من ضمن بنك للأهداف العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، والتي تستخدمها الميليشيات لشن هجمات عابرة للحدود تستهدف الأعيان المدنية في السعودية.

وكان من ضمن الأهداف العسكرية التي تم قصفها خلال الأيام الماضية، معسكر دار الرئاسة في صنعاء، ومنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوب المعسكر وترتبط بجبل النهدين.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية بعد يومين من العملية، صورا جوية توضح آثار ما بعد القصف لاستهداف طائرات التحالف عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية.

ولا تفصح ميليشيا الحوثي عن حجم خسائرها جراء القصف الذي تتلقاه مواقعها العسكرية.