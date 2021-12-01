قوات حكومية يمنية تسيطر على مواقع جديدة في شبوة

قال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية المسلحة، العميد الركن، عبده مجلي، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش بمحافظة شبوة، جنوبي البلاد، نفذت عملية عسكرية على مواقع ميليشيات الحوثيين في الأطراف الشمالية الغربية من المحافظة، وحققت ”تقدمًا واسعًا“ بإسناد جوي من طائرات التحالف العربي.

وأشار مجلي، في إيجاز صحفي نشره الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة، إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها قوات الجيش اليوم الأربعاء، في جبهات مديريتي بيحان وعسيلان، شمال وغرب محافظة شبوة، لا تزال مستمرة، وتمكنت من تحقيق تقدم ميداني على حساب ميليشيات الحوثيين بشكل واسع، دون الكشف عن أسماء المناطق التي جرى تحريرها.

وذكر المركز الإعلامي التابع للقوات اليمنية المسلحة، في صفحته على ”تويتر“، أن الجيش المسنود بالمقاومة الشعبية، تمكن من تحرير عدد من المناطق والمواقع الحاكمة في جبهات بيحان وعسيلان، وصولًا إلى السيطرة النارية على طريق ”المجبجب“ الرابط بين مديريتي بيحان بشبوة، وحريب التابعة لمحافظة مأرب.

خسائر حوثية

وأضاف أن المعارك خلفت أكثر من 40 قتيلًا وجريحًا من عناصر ميليشيات الحوثيين، إلى جانب خسائر مادية أخرى، وسط غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، التي استهدفت مواقع متفرقة شمال شرق محافظة شبوة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية المسلحة، أن الجيش والمقاومة ورجال القبائل، نفذوا خلال الأيام الماضية، عمليات هجومية على مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وتطرق مجلي إلى التقدمات التي تحققها القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، إذ قال إن ”الأبطال يواصلون تحرير مواقع وجبال حاكمة وتأمينها في مديريات حيس وجبل رأس والجراحي، جنوبي محافظة الحديدة“.

وأضاف أن قوات الجيش اليمني في محور تعز، ”نفذت هي الأخرى هجمات مضادة في مناطق الصياحي وحذران ومحيط معسكر الدفاع الجوي، وألحقت بالميليشيا خسائر بشرية وفي عتادها العسكري“.

تقدم في تعز

وذكر أن القوات المشتركة والمقاومة حررت مناطق استراتيجية في مديرية مقبنة، غربي محافظة تعز، من خلال عمليات هجومية استراتيجية، وتمكنت من السيطرة على ”جبل مُغرم الرأس الذي يطل على جمرك سقم في شمير والقرى المجاورة له“.

وعن تطورات الوضع الميداني بمحافظة الجوف، أقصى شمال اليمن، أكد متحدث القوات اليمنية المسلحة، أن الجيش يواصل عملياته العسكرية المسنودة بطائرات التحالف العربي، في جبهتي ”الجدافر“ و“حويشيان“، ونفذ ”أعمالاً تعرضية وكمائن كبدت العدو، ودمرت عدداً من آلياته“.

وفي محافظة الضالع، قال العميد الركن، عبده مجلي، إن ”جبهات مريس وبتار والفاخر وباب غلق، شمالي محافظة الضالع تنفذ فيها قوات الجيش المعارك الدفاعية والهجمات المضادة والكمائن والالتفاف والتطويق، وأسفرت تلك العمليات القتالية عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، كما دمرت مدفعية الجيش العديد من المعدات والأسلحة“.

وبشأن الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أكد مجلي أنها استهدفت ورش تفخيخ الطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة ومواقع سرّية للصواريخ الباليستية، وأن هذه العمليات ”تتم بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار“.