التحالف: دمرنا منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد، ”تدمير منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء“، مؤكدًا أنه ”دمر مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة في قاعدة الديلمي“.

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التحالف: دمرنا منصات لإطلاق الصواريخ البالستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 28, 2021

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“: ”استهدفنا مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء“. مشددًا على أن مطار صنعاء أصبح ”قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري، وحزب الله الإرهابي“.

#عاجل #التحالف: استهدفنا مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 28, 2021

#عاجل #التحالف: مطار صنعاء قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 28, 2021

وشدد على أن ”الضربات استجابة فورية للتهديد، وإطلاق المسيّرات من مطار صنعاء الدولي“.

#عاجل

التحالف: العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 28, 2021

وقال التحالف إنه شن ”ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء“، وهذه العمليات ”تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وأوضح أن ”الميليشيات الحوثية تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود“، وتابع: ”سنتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين“.

#عاجل#التحالف: سنتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 28, 2021

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق عن رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيات الحوثيين في مطار صنعاء الدولي.

وقال التحالف، أمس السبت، إن ”طائرة مسيّرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي“، كما شدد على أن ”استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني“.

ومؤخرًا، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه بدأ شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثيين في صنعاء، تتضمن معامل سرية للطائرات المسيرة التي تفخخها الميليشيات وتطلقها صوب أهداف مدنية جنوب السعودية.

ومن بين تلك الأهداف ”معسكر دار الرئاسة“، الذي تم استهدافه، ”بعد عملية استخبارية دقيقة“، بحسب بيان للتحالف نقلته وكالة الأنباء السعودية حينها.

وأشار البيان إلى أن التحالف ”رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر“. مؤكدًا أن ”القيادات الإرهابية والقدرات النوعية، أهداف مشروعة على مدار الساعة“.

وشدد التحالف على أنه ”اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية“، داعيًا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وقبل أسبوع، أثار تسريب فيديو من داخل مطار صنعاء الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، ويُظهر الجماعة المسلحة تجري تجارب على أنظمة دفاع جوي هناك، ردود فعل واسعة بدا معها أن المطار قد يصبح هدفًا رئيسًا لهجمات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.