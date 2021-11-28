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التحالف: دمرنا منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء
تاريخ النشر: 28 نوفمبر 2021 17:42 GMT
تاريخ التحديث: 28 نوفمبر 2021 18:40 GMT

التحالف: دمرنا منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد، "تدمير منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء"، مؤكدًا أنه "دمر

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المصدر: فريق التحرير

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد، ”تدمير منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء“، مؤكدًا أنه ”دمر مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة في قاعدة الديلمي“.

 

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“: ”استهدفنا مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء“. مشددًا على أن مطار صنعاء أصبح ”قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري، وحزب الله الإرهابي“.

 

وشدد  على أن ”الضربات استجابة فورية للتهديد، وإطلاق المسيّرات من مطار صنعاء الدولي“.

 

وقال التحالف إنه شن ”ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء“، وهذه  العمليات ”تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وأوضح أن ”الميليشيات الحوثية تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود“، وتابع: ”سنتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين“.

 

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق عن رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيات الحوثيين في مطار صنعاء الدولي.

وقال التحالف، أمس السبت، إن ”طائرة مسيّرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي“، كما شدد على أن ”استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني“.

ومؤخرًا، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه بدأ شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثيين في صنعاء، تتضمن معامل سرية للطائرات المسيرة التي تفخخها الميليشيات وتطلقها صوب أهداف مدنية جنوب السعودية.

ومن بين تلك الأهداف ”معسكر دار الرئاسة“، الذي تم استهدافه، ”بعد عملية استخبارية دقيقة“، بحسب بيان للتحالف نقلته وكالة الأنباء السعودية حينها.

وأشار البيان إلى أن التحالف ”رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر“. مؤكدًا أن ”القيادات الإرهابية والقدرات النوعية، أهداف مشروعة على مدار الساعة“.

وشدد التحالف على أنه ”اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية“، داعيًا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وقبل أسبوع، أثار تسريب فيديو من داخل مطار صنعاء الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، ويُظهر الجماعة المسلحة تجري تجارب على أنظمة دفاع جوي هناك، ردود فعل واسعة بدا معها أن المطار قد يصبح هدفًا رئيسًا لهجمات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

 

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