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التحالف يعلن شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية في صنعاء
تاريخ النشر: 25 نوفمبر 2021 22:37 GMT
تاريخ التحديث: 25 نوفمبر 2021 23:00 GMT

التحالف يعلن شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل الخميس، شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وأكد التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية

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المصدر: فريق التحرير

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل الخميس، شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأكد التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذه الضربات ”تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وأضاف البيان أن التحالف ”اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية“.

ويعلن التحالف بين فترة وأخرى، شن ضربات جوية مماثلة في صنعاء.

وقال التحالف قبل يومين، إنه شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في صنعاء، تتضمن معامل سرية للطائرات المسيرة التي تفخخها الميليشيات وتطلقها صوب أهداف مدنية في جنوب السعودية.

وطالب التحالف حينها، المدنيين، بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

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