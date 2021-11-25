التحالف يعلن شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل الخميس، شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأكد التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذه الضربات ”تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وأضاف البيان أن التحالف ”اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية“.

ويعلن التحالف بين فترة وأخرى، شن ضربات جوية مماثلة في صنعاء.

وقال التحالف قبل يومين، إنه شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في صنعاء، تتضمن معامل سرية للطائرات المسيرة التي تفخخها الميليشيات وتطلقها صوب أهداف مدنية في جنوب السعودية.

وطالب التحالف حينها، المدنيين، بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.