التحالف يوجه ضربات جديدة لأهداف عسكرية في صنعاء

وجه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ضربات جوية جديدة لهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف في بيان نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ أبرز ما جاء فيه على صفحتها في تويتر، إنه بدأ تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مطالبا المدنيين، عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأضاف التحالف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وتأتي الضربات بعد 24 ساعة من ضربات مشابهة شنها التحالف فجر أمس استهدفت عدة مناطق تتواجد بها معسكرات ومخازن سلاح لميليشيات الحوثي المتمردة الموالية لإيران.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بدء تنفيذ ضربات جوية على عدد من الأهداف العسكرية التابعة لميليشات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف في بيان، نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ أبرز ما جاء فيه على صفحتها على تويتر، إنه ”بدأ تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء“.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع.

وتداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل، أنباء عن استهداف إحدى الغارات اجتماعا لقيادات حوثية في الأمن السياسي، فيما نقل آخرون عن شهود عيان، سماعهم أصوات انفجارات عنيفة في جبهة الستين.

وتواردت أنباء عن غارات عنيفة في حي شملان بالعاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت صحيفة الوطن السعودية على لسان مصادر عسكرية، قولها إن الضربات الجوية للتحالف في حي شملان بصنعاء نوعية واستهدفت مقرات عسكرية لعناصر إيرانية وحوثية ومخازن جديدة للأسلحة والطائرات المسيرة.

وفي وقت لاحق قال التحالف إن العملية استهدفت المواقع السرية للميليشيا بصنعاء التي اتخذت المستشفيات والمنظمات والمدنيين دروعا بشرية، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وأشار التحالف إلى أنه دمر هدفا كبيرا للصواريخ البالستية بحي ذهبان.

وتأتي العملية العسكرية بعد ساعات من كشف السرية عن فيديو مسرب من مطار صنعاء الدولي، يظهر عناصر من ميليشيات الحوثي وهي تجري تجارب عسكرية فيه.

وأظهر الفيديو عملية اختبار حوثية لسلاح مضاد للأهداف الجوية، حيث أجريت التجربة على طائرة تابعة للأمم المتحدة على أنها هدف معاد.

وقال التحالف إن المقطع يظهر شخصا أجنبيا يشرف على هذه التدريبات والعمليات العسكرية في المطار المدني، يرجح بأنه تابع للحرس الثوري الإيراني.

وأفرجت قوات التحالف العربي عن الفيديو الذي تم تصويره بهاتف جوال، يبدو فيه أن أحد العاملين في المنظمة الجوية أجنبي، لكنها لم تكشف كيف حصلت عليه، ولا تاريخ تصويره.