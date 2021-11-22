الزبيدي من الرياض: حريصون على إنجاح تنفيذ الاتفاق وتوحيد الجهود ضد الحوثيين

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، يوم الإثنين، على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتمكين حكومة المناصفة اليمنية من القيام بمهامها في توفير الخدمات، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ومكافحة الفساد.

وذكر الموقع الرسمي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي أن الزبيدي ”استعرض خلال مباحثاته مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالعاصمة السعودية الرياض، كافة جهود المجلس الانتقالي الجنوبي المبذولة باتجاه التنفيذ الكامل لنصوص اتفاق الرياض دون انتقائية“.

وقال الزبيدي إن ”قيادة المجلس جاءت إلى الرياض للمرة الثالثة تأكيداً على حرصها الشديد على إنجاح تنفيذ الاتفاق، وتوحيد الجهود باتجاه مواجهة الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية“.

وتناولت المباحثات ”سُبل وآليات معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تشهدها البلد، وإمكانية إعادة هيكلة منظومة مؤسسات الدولة وهياكلها، وفي مقدمتها المؤسسات الاقتصادية والمالية والرقابية والسلطة القضائية ومؤسسات القرار الرئاسي“.

وشدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي على ”ضرورة حضور المجلس الانتقالي بشكل فاعل في جميع مراحل العملية السياسية القادمة؛ لإيقاف الحرب وإحلال السلام في المنطقة“.

كما أكد ”دعم المجلس الانتقالي لجهود المجتمع الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية، الرامية إلى إيقاف الحرب وتصميم عملية سياسية شاملة تستوعب كافة القوى الفاعلة والمؤثرة على الأرض“.

وأشار الزبيدي إلى ”جهود المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته في مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب عبر سواحل المناطق الجنوبية، وتأمين ممرات الملاحة الدولية في باب المندب وخليج عدن والبحر والأحمر، والتصدي لميليشيات الحوثيين والنشاط الإيراني الهادف إلى الوصول إلى باب المندب والبحر الأحمر“.

في المقابل، نقل الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي تأكيدات سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على ”دعمهم الكامل لجهود استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتعزيز دور الحكومة اليمنية“.

وغادر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، والوفد المرافق له، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة من قيادة المملكة، بحسب ما قالت حينها هيئة رئاسة المجلس.