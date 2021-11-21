التحالف يعلن تدمير مسيّرة حاولت استهداف مطار نجران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، تدمير طائرة مسيّرة، حاولت استهداف مطار نجران جنوب المملكة.

وقال التحالف العربي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن ”شظايا تناثرت على حي العريسة السكني دون إصابات بين المدنيين بعد تدمير الطائرة المسيّرة“.

وأوضح التحالف أن ”المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لتنفيذ الهجوم العابر للحدود“.

وشدد البيان على أن ”انتهاكات الحوثيين تسيء لسياسة ضبط النفس، وجهود الحل السياسي، وخيارات الردع مطروحة“.

وكان التحالف أعلن، ليل الأربعاء الماضي، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

ووصف التحالف في بيان نشره حينها، محاولة استهداف المطار، بأنها ”تصعيد ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين في المطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان“.

وأكد التحالف ”اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود“، مشددًا على أن ”المطارات المدنية والمدنيين خط أحمر، وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني“.

كما أعلن التحالف، ليل الجمعة/ السبت، تدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثيين باتجاه جنوب السعودية.

وكشف بعد ذلك عن ”بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد“ بعد أن تم إسقاط وتدمير الطائرات المفخخة.

وأكد التحالف العربي، أمس السبت، مقتل 70 عنصرًا من ميليشيات الحوثيين، في عمليات نفذها التحالف في محافظتي مأرب والبيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عن بيان للتحالف أنه تم ”تنفيذ 15 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثيين في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية“.

وبحسب البيان، فإن العمليات ”دمرت 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي والقضاء على أكثر من 70عنصرًا إرهابيًا“.