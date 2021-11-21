برنامج الأغذية العالمي: أزمة الجوع تهدد ملايين العائلات في اليمن

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن أزمة الجوع في اليمن ازدادت لدى شرائح واسعة من المجتمع المحلي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميا والغلاء الناجم عن تدهور أسعار صرف العملة.

وذكر مكتب البرنامج في اليمن في بيان على ”تويتر“، أن ”أزمة اليمن التي طال أمدها مدمرة لملايين العائلات.. أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع، (هذا) يؤدي إلى ازدياد الجوع“.

وكان ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، قال في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن ”أكثر من نصف سكان اليمن (16.2 مليون) يواجهون خطر الجوع الحاد مع استمرار الصراع الدامي المستمر في هذا البلد منذ نحو سبعة أعوام“.

وأضاف بيزلي في بيان أن ”برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 802 مليون دولار للحفاظ على مستوى المساعدات التي يقدمها خلال الستة الأشهر القادمة“، مشيرا إلى أن النصف الأول من عام 2022 سيكون ”قاسيا“ على اليمن الذي يقف على شفا مجاعة بسبب الحرب.

وتشير أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 20 مليون شخص، أي ما يعادل ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليونا، يحتاجون إلى المساعدات.

وتخطى سعر الدولار 1530 ريالا هذا الشهر في أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها ومنذ بدء الأزمة في البلاد.

وتسبب تدهور العملة في زيادات حادة في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية.

وحذر البنك الدولي من اتساع رقعة المجاعة في اليمن، مع استمرار القتال في هذا البلد.

وذكر البنك الدولي في تقرير أصدره في الآونة الأخيرة عن الأمن الغذائي في اليمن، أن ”ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب الزيادة في معدلات التضخم والانخفاض الكبير في سعر العملة المحلية وزيادة تكلفة نقل السلع كان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الغذاء في اليمن“.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أكد، أن ”الجوع وشح السيولة يدفع عائلات في اليمن، إلى أكل أوراق الشجر“.

وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة الريال اليمني، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.