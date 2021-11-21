وزير الخارجية اليمني: مأرب "لن تسقط" وستبقى تحت سيطرة الحكومة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعرب وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، عن ثقته بأن مدينة مأرب الاستراتيجية، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلاد، ستبقى تحت سيطرتها، مشيرا إلى ”تقدم ”يحققه الجيش اليمني.

وأكد وزير الخارجية اليمني في منتدى ”حوار المنامة“ في البحرين، أن ”مأرب اليوم هي السد المنيع لليمن (..) وأصبحت ضمن الأولويات الاستراتيجية للنظام الإيراني وأدواته في المنطقة“.

وحذر بن مبارك من أن ”سقوط مأرب لن يمثل خلق حالة إنسانية مروعة فحسب، بل إن ذلك سيمثل نهاية للعملية السياسية والسلام في اليمن، وللجهود التي تبذل لاستعادة الأمن والاستقرار“، وفق تعبيره.

وقال بن مبارك للصحفيين على هامش المنتدى: ”أعتقد بأنه ما زال لديهم (المتمردين) أوهام، يعتقدون بأنه بإمكانهم تحقيق المزيد من التقدم العسكري أو الانتصارات على الأرض، وهذا سيغير الحقائق على الأرض“.

وأضاف: ”الآن كل قوتهم تستهدف مأرب منذ شباط/فبراير الماضي (..) نحن واثقون للغاية أن سقوط مأرب لن يحدث“.

وصعد المتمردون الحوثيون في شباط/فبراير الماضي، عملياتهم العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب، التي قد يغير سقوطها في أيديهم، مسار الحرب.

ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط، أن تعزز الموقف التفاوضي للحوثيين في محادثات السلام.

وسيطر الحوثيون هذا الشهر على قرى ومديريات في مناطق واسعة جنوب مدينة الحديدة الساحلية التي شملها وقف لإطلاق النار الذي أبرم عام 2018، غداة انسحاب القوات الموالية فجأة منها.

وتخضع مدينة الحديدة التي تضم ميناء يُعتبر بمثابة شريان حياة لملايين الأشخاص، لسيطرة الحوثيين منذ سنوات، لكن القوات الحكومية كانت تنتشر في محيطها من الجهة الجنوبية وجزء من الجهة الشرقية إلى أن تراجعت عشرات الكيلومترات.

وبحسب بن مبارك، فإنه ”تم إعادة نشر قوات حكومية هذا الشهر من محافظة الحديدة غرب اليمن، لتعزيز القتال حول مأرب ومناطق أخرى“.

وأكد للصحفيين: ”بعد إعادة نشر القوات، بدأنا بإحراز تقدم عسكري“، موضحا: ”أعتقد أن الشعب اليمني متعب، والجميع يدعو إلى السلام“، وفق قوله.

وتخوض الحكومة الشرعية في اليمن منذ العام 2015، نزاعا داميا ضد المتمردين الحوثيين، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في عام 2014.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، كما تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وكان المتمردون الحوثيون تقدموا مؤخرا قرب مدينة الحديدة في غرب اليمن، ما أدى إلى نزوح أكثر من 6 آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة.