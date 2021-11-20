قوات حكومية يمنية تستعيد السيطرة على مواقع في جبهات مأرب

نجحت القوات الموالية للحكومة اليمنية، مدعومة برجال القبائل، اليوم السبت، في استعادة السيطرة على مواقع جديدة في الجبهات الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب، شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر ميدانية لـ“إرم نيوز“ إن ”قوات الجيش اليمني رفقة رجال القبائل تمكنت من انتزاع مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية، عقب مواجهات عنيفة جرت بين الطرفين، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الجانبين“.

وأضافت أن ”القوات الحكومية شنت هجمات عدة على مواقع الميليشيات الحوثية، في منطقة وادي ذنه، أفضت في الأخير إلى تحرير عدد من المواقع من أهمها (قرية الروضة وتبة الخزان)، مشيرة إلى أن ”القوات الحكومية صدت عدة محاولات تسلل نفذتها الميليشيات الانقلابية، في جبهة أم ريش جنوب مأرب، مجبرين إيّاها على التراجع“، وفق تلك المصادر.

بدوره، أعلن الجيش اليمني، عبر إعلامه الرسمي، عن تلك الانتصارات، حيث قال إن ”قوات الجيش والمقاومة شنت هجمات واسعة على عدة مواقع للميليشيات الحوثية في جبهة ذنه، تمكنت خلالها من دحر الميليشيات في عدد من المواقع، ومقتل وجرح وأسر العشرات من عناصرها“.

وأضاف موقع ”سبتمبر نت“ الرسمي، الناطق باسم الجيش اليمني، أن ”قوات الجيش والمقاومة تمكنت عقب هجوم عكسي نفذته في جبهة أم ريش من تحرير العديد من المواقع، وتكبيد الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة“.

كما أفاد المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، بأن ”مدفعية الجيش دمرت 3 أطقم عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي بما عليها من عتاد، جنوب مأرب، كما دمر طيران التحالف 5 آليات قتالية أخرى، بينها عربة مدرعة“.

#مارب

مدفعية الجيش تدمر 3 أطقم تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية بما عليها من عتاد جنوب مارب وطيران التحالف يدمر 5 آليات قتالية أخرى بينها عربة مدرعة. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) November 20, 2021

ونشر المركز الإعلامي مقطع فيديو يظهر جانبا مما قال إنها المواجهات الميدانية، وكيفية مباغتة القوات الحكومية للعناصر المتمردة جنوب مأرب.

مشاهد أسطورية: أبطال الجيش والمقاومة يباغتون عناصر المليشيا الحوثية جنوب #مارب ويشتبكون معها من مسافة صفر ويجبرونها على الفرار. pic.twitter.com/bADJTzzIV8 — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) November 20, 2021

ومنذ العاشر من الشهر الجاري، استطاعت القوات الحكومية اليمنية تغيير مسار المعارك القتالية في الجبهات الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب لمصلحتها، بعد أن شهدت تلك الجبهات تقدمات للميليشيا الحوثية في أوقات سابقة.

وأعلنت الحكومة اليمنية، منتصف الأسبوع الماضي، عبر وزير الإعلام معمر الإرياني، وصول كتيبة عسكرية تلقت تدريبها على يد قوات التحالف العربي؛ لتعزيز ودعم قوات الشرعية في قتالها ضد ميليشيات الحوثيين في محافظة مأرب.