"التحالف" يعلن مقتل 70 حوثيا بمأرب والبيضاء.. وتنفيذ "عملية نوعية" في صنعاء وصعدة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اليوم السبت، مقتل 70 عنصرا من ميليشيا الحوثي، في عمليات نفذها التحالف في محافظتي مأرب والبيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عن بيان للتحالف أنه تم ”تنفيذ 15 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية“.

#عاجل

التحالف: الاستهدافات دمرت ( 11 ) آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي والقضاء على أكثر من (70) عنصراً إرهابياً.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 20, 2021

وبحسب البيان، فإن العمليات ”دمرت 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي والقضاء على أكثر من 70عنصرا إرهابيا“.

وأمس الجمعة، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن، عبده مجلي، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل ”يحرزون تقدمًا ميدانيًا على حساب ميليشيات الحوثيين في مختلف الجبهات القتالية في محافظات عدة“.

وذكر مجلي في إيجاز صحفي نشره موقع القوات اليمنية المسلحة، ”أن هناك تقدمًا ميدانيًا مهمًا للجيش اليمني في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب، والذي جاء بعد عمليات هجومية ناجحة ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية“. وفق قوله.

الساحل الغربي

كما أعلن التحالف اليوم السبت كذلك ”تنفيذ 19 عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين“.

#عاجل #التحالف: نفذنا (19) عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 20, 2021

وأشار إلى أن العمليات استهدفت ”مركز قيادة وسيطرة، وموقع لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة، ونقاط إمداد وتموين“. مؤكدا ”دعمه لعمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم“.

#عاجل#التحالف: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 20, 2021

وفي سياق آخر، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ”عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفا عسكريا لقدرات ميليشيا الحوثي“.

#عاجل #التحالف: عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفاً عسكرياً لقدرات المليشيا الحوثية. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 20, 2021

وأكد أن الأهداف ”شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات“، مؤكدا أن العملية النوعية هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية لمصادر التهديد.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق أنه ”رصد نشاطا وتحركات مشبوهة في مطار صنعاء“.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): ”رصدنا نشاطا وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي“، موضحا ”أن مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود“.

ويوم الخميس، أعلن التحالف تنفيذ ”عملية واسعة“ ضد أهداف عسكرية في محافظات يمنية، شملت منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وقال التحالف: ”نفذنا عملية واسعة على أهداف عسكرية مشروعة في محافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف“، مؤكدا أن العملية أسفرت عن ”تدمير ورش مخازن للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات“.

وأضاف: ”استهدفنا منشأة سرية لخبراء في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية“، مشددا على أن هذه ”العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.