مجلس الأمن يدين استيلاء الحوثيين على مجمع سفارة أمريكا بصنعاء

أعرب مجلس الأمن الدولي، ليل الخميس، عن إدانته لاستيلاء ميليشيات الحوثيين في اليمن، على مجمع السفارة الأمريكية السابق في صنعاء.

وقال المجلس في بيان نشره حساب السفارة الأمريكية في اليمن على تويتر، إن مجلس الأمن ”يدين بأقوى العبارات، عملية الاستيلاء والاختراق الأخيرة والمستمرة للمجمع الذي كان يستخدم سابقا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، من قبل الحوثيين، واعتقال العشرات من الموظفين المحليين“.

وطالب أعضاء مجلس الأمن بـ“انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من المجمع، والإفراج الفوري والآمن عن أولئك الذين ما زالوا رهن الاعتقال“.

أشار البيان إلى ”المبادئ الأساسية المكرسة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما حظر اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وكذلك حرمة مباني البعثة وحصانتهم من البحث أو الطلب أو الحجز أو التنفيذ“.

وشدد على ”وجوب احترام وحماية مباني البعثة الدبلوماسية التي تم استدعاؤها مؤقتا، إلى جانب ممتلكاتها ومحفوظاتها“.

وفي الـ12 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء، يحتجزهم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان له، إن ”موظفين يمنيين في سفارتنا ما زالوا محتجزين دون تفسير، وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم“، من دون أن يحدد عدد الموظفين المحتجزين أو مهامهم.

وتابع: ”ندعو الحوثيين إلى إخلاء المقار فورا وإعادة جميع الممتلكات الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها“.

وأكد أن ”حكومة الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفينا وإخلاء سفارتنا“.