التحالف العربي: رصدنا نشاطا وتحركات مشبوهة في مطار صنعاء

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود.

وأوضح التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، في وقت متأخر من ليل الخميس: ”رصدنا نشاطا وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي“.

جاء ذلك بعد يوم من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

ووصف التحالف، ليل أمس الأربعاء، محاولة استهداف المطار، بأنها ”تصعيد ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان“.

وأكد التحالف ”اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود“، مشددا على أن ”المطارات المدنية والمدنيين خط أحمر، وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني“.

وعقب ذلك بساعات قليلة، أعلن التحالف تنفيذ ”عملية واسعة“ ضد أهداف عسكرية في محافظات يمنية، شملت منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وقال التحالف: ”نفذنا عملية واسعة على أهداف عسكرية مشروعة في محافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف“، مؤكدا أن العملية أسفرت عن ”تدمير ورش ومخازن للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات“.

وأضاف: ”استهدفنا منشأة سرية لخبراء في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية“.

وشدد التحالف على أن هذه ”العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

ويواصل الحوثيون شن هجمات ضد المملكة العربية السعودية. وفي بيانه الصادر ليل الخميس، أكد التحالف العربي اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلق لاستهداف المدنيين بمدينة جازان.

كما أشار التحالف في بيانه إلى ”سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغما بحريا في أسبوع“.

وأضاف البيان: ”جهودنا دمرت 220 لغما بحريا شكلت خطرا على السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة“.

وتابع أن ”الألغام البحرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب“.