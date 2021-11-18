أمريكا تفرض عقوبات على القائد العسكري الحوثي صالح مسفر الشاعر

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إنها فرضت عقوبات على القائد العسكري في ميليشيات الحوثي صالح مسفر الشاعر، الذي يقود منظمة للدعم اللوجيستي العسكري يهيمن عليها الحوثيون.

وذكرت الوزارة في بيان أن ”الشاعر أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، مستخدما مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة بما يشمل الابتزاز“، بحسب ”رويترز“.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فرضت لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على اليمن عقوبات جديدة على ثلاثة قادة من ميليشيات الحوثيين، بحسب ما أعلنت البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى الأمم المتحدة، في خطوة وصفتها الحكومة اليمنية بأنها ”غير كافية“.

واقترحت المملكة المتحدة فرض هذه العقوبات عقب سلسلة هجمات مستمرة للحوثيين على المملكة العربية السعودية، إضافة إلى هجوم الحوثيين المستمر على مأرب الغنية بالنفط.

ولفتت البعثة البريطانية، في بيان لها نقلته ”فرانس برس“، إلى أنه ”في إطار هذا الهجوم يسعى الحوثيون إلى قطع وصول المساعدات الإنسانية، ويستخدمون أطفالا كجنود في القتال“.

وتستهدف العقوبات الجديدة رئيس أركان قوات الحوثيين محمد عبدالكريم الغماري الذي يقود الهجوم على مأرب، وأحد قادة الحوثيين يوسف المداني، وصالح مسفر صالح الشاعر الذي يساهم في حيازة أسلحة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بحسب البعثة.

وتشمل العقوبات تجميد أصول القادة الثلاثة ومنعهم من السفر، وهي إجراءات قررتها بالإجماع لجنة العقوبات الممثل فيها أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني هذه الخطوة الأممية بفرض عقوبات على ثلاثة قياديين حوثيين بأنها ”غير كافية“.

وكتب الأرياني عبر حسابه في تويتر أن ”إدراج مجلس الأمن الدولي مزيدا من قيادات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى قائمة العقوبات الدولية، خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها غير كافية لردع الميليشيا التي صرحت بوضوح عبر تصريحاتها ووسائلها الإعلامية بعدم اكتراثها بتلك العقوبات، ومضيها في مشروعها الانقلابي وأنشطتها الإرهابية“.

وطالب الأرياني ”المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتغيير طريقة تعاطيهم مع ميليشيا الحوثي، عبر ممارسة ضغوط حقيقية وفعالة لإجبارها على الانخراط في جهود التهدئة“.

كما طالب بتصنيف ميليشيات الحوثيين ”منظمة إرهابية، وفرض العقوبات على كافة قياداتها وملاحقتهم في المحاكم الدولية كمجرمي حرب“.