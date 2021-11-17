قبائل شبوة تتداعى لتصحيح مسار التصدي للحوثيين و"الإخوان"

أكدت حشود قبلية تقاطرت، يوم أمس الثلاثاء، من مختلف مناطق محافظة شبوة، جنوبي اليمن، لحضور لقاء تشاوري غير مسبوق، أن الجماهير محتقنة في شبوة، وتتوق إلى تصحيح المسار في توحيد الجهود القبلية والمجتمعية ضد ميليشيات الحوثيين، والمشاريع التي تستهدف النسيج الاجتماعي للاستئثار بثروات المحافظة الغنية بالنفط.

وكان الآلاف من أبناء محافظة شبوة، من مرجعيات دينية وقبلية وقادة سياسيين وعسكريين وأمنيين ووجاهات مجتمعية ومواطنين، قد استجابوا للدعوات التي أطلقها الشيخ القبلي البارز عوض الوزير العولقي، والبرلماني ومستشار الرئيس اليمني، لعقد لقاء تشاوري موسع بمديرية نصاب، المتاخمة لمدينة عتق عاصمة المحافظة؛ لتوحيد الصف القبلي في مواجهة التحديات القائمة في المحافظة.

حصة غير منقوصة

وفي البيان الختامي للقاء، طالب المجتمعون الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بـ“إنقاذ شبوة وأهلها من الواقع المرير الذي تعيشه، واتخاذ جملة من الإجراءات، بما في ذلك إبعاد السلطة الحالية التي أوصلت المحافظة إلى هذا الوضع المأساوي بفعل الاستغلال السيىء للسلطة، وتشكيل لجنة خاصة بإشراك ضباط متخصصين من أبناء المحافظة؛ للتحقيق في سقوط مديريات بيحان الثلاث في أيدي ميليشيات الحوثيين دون أي مقاومة تذكر“.

ودعا البيان أبناء شبوة إلى الاصطفاف لمواجهة كل التحديات، وضرورة التمسك بحقوق المحافظة وأبنائها، ونيل حصة المحافظة كاملة غير منقوصة في مختلف المجالات، تنمويًا وعسكريًا وأمنيًا.

وثمن البيان دور التحالف العربي، وموقفه التاريخي في إطار المشروع العربي في اليمن، ”الهادف إلى التصدي للانقلاب الحوثي وقطع دابر المشروع الفارسي في المنطقة، وجهوده الجبارة في تطهير محافظة شبوة من الجماعات الإرهابية“.

وأدان البيان ”كل الممارسات الخاطئة والانتهاكات التي ارتكبتها سلطة المحافظة والأجهزة الأمنية على مدى العامين الماضيين، مطالبين رئيس الجمهورية بتشكيل لجان تحقيق متخصصة ومحايدة للتحقيق، وإحالة جميع المعتقلين إلى النيابة والقضاء، وإنهاء معاناتهم في السجون الحزبية والسرية، وإحالة المتورطين في جرائم الانتهاكات“.

وأمهل البيان السلطة المركزية مدة أسبوع واحد لتنفيذ المطالب، ”وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبنا، نؤكد أننا سوف نصعد عملية الاحتجاجات والاستمرار في عملية الاعتصام، حتى تلبى كافة مطالبنا المشروعة“.

انهيار أمني

وقال عوض الوزير العولقي، في كلمة، إن محافظة شبوة تعيش انهيارًا أمنيًا وفسادًا مستشريا في المرافق الحكومية، وتنعدم فيها فرص المساواة في الحصول على الوظيفة العامة، وغياب الرقابة والمحاسبة من قبل أجهزة مكافحة الفساد والضبط القضائي، وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة في محافظة تعد من أغنى محافظات البلاد.

وأضاف: ”سنعمل جاهدين على بناء مظلة وطنية تجمع أبناء شبوة حول مصالح محافظتهم بما يضمن حمايتها ورعاية مصالحها ومستقبلها، وحضورها ومشاركتها الفعالة في أي عمل وطني جامع، وسنشكل لجنة من مختلف القوى والأطياف والمكونات القبلية والعسكرية والسياسية والدينية والشبابية والنسوية؛ للخروج بأهداف ورؤى تحمي شبوة وتصون مستقبلها“.

واعتبر أن ”تسليم مديريات بيحان في هذا الوقت الحرج هو رسالة لكل أبناء شبوة بالوقوف صفًا واحدًا لوقف هذا المخطط الخطير، ومنع تسليم مناطقكم ومديرياتكم مهما كان الثمن“، مطالبًا بمحاسبة ”المتورطين في كل ما جرى في بيحان، والمتورطين في عمليات الفساد المستشرية في المحافظة“.

نقطة انطلاق

ورأى الباحث السياسي حسين لقور أن ”المهرجان الذي شهدته شبوة ”وجه رسائل عديدة للداخل الشبواني والجنوبي واليمني، وكذا إلى دول الإقليم، إذ يوضح على الصعيد الشبواني الموقف الشعبي من سلطة التمكين الإخواني التي عاثت فسادًا وتعسفًا ضد أبنائها، وأن مسألة إخراجها أصبحت لزامًا على الجميع“.

وقال في حديثه لـ“إرم نيوز“ إنه ”كان لدور قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة أهمية خاصة في الدعوة والحضور لهذا اللقاء، وهو ما يؤكد على موقع شبوة في الجنوب، وأنها جزء أساسي في مشروع دولة الجنوب الاتحادية“.

وأشار إلى ضرورة أن ”يفهم الأشقاء اليمنيون أن أدواتهم الحزبية لا يمكن لها أن تجرّ شبوة إلى حيث تريد قوى النفوذ اليمنية“، وإن هزيمة الحوثي و(يمننة الجنوب) ستكون نقطة انطلاقها من شبوة، أما فيما يخص الرسالة الموجهة إلى الإقليم، فإن رسالة شبوة واضحة، وهي أنها لا تحمل إلا مشروعا واحدا، هو مشروع استقلال الجنوب وبناء الدولة الجنوبية“.

قوى مجتمعية حية

واعتبر المحلل السياسي صلاح السقلدي أن اللقاء الموسع له ”تأثير إيجابي كبير لإخراج شبوة من محنتها ومن هيمنة القوى النهبوية، وانتشالها من الأوضاع المتردية، وسيحرك مزيدا من المياه، بالتوازي مع التحركات الشعبية والأمنية والثورية الجنوبية التي تستهدف انتشال هذه المحافظة من حفرة المعاناة، ومن وحل هيمنة القوى الحزبية داخل الشرعية التي يتفرد بقراراتها حزب الإصلاح- فرع حركة الإخوان في اليمن“.

وقال لـ“إرم نيوز“ إن شبوة اليوم بأمس الحاجة ”لتكاتف أهلها وناسها ومكوناتها القبلية والسياسية والأمنية؛ لمجابهة الوضع المعيشي والأمني المتردي، ولمواجهة التهديدات الحوثية، ولاستعادة مديرياتها التي سقطت- أو بالأصح أسقطت- بقبضة الحوثيين“.

وأشار إلى أن اللقاء القبلي كشف حقائق عدة تتمثل في أن ”ثمة قوى مجتمعية لا تزال حية، وبمقدورها أن تغير من الواقع أمورا كثيرة نحو الأفضل، وأن توقف جماح عبث حزب الإصلاح بثروات المحافظة وبقرارها وبهويتها الجنوبية، فهناك من أراد أن يسلخ شبوة عن محيطها الجنوبي ويجعل منها جدار فصل بين محافظات الجنوب الشرقية والغربية، ليتسنى بالتالي تمرير مشروع تقسيم الجنوب باسم خديعة الدولة اليمنية الاتحادية المزعومة“.

شبوة تصنع التاريخ

من ناحيته، قال مساعد الأمين العام في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، في تغريدة على تويتر، إن محافظة شبوة ”لن تحيد عن مسار الثورة الجنوبية، وهو ما أثبتته الأحداث والوقائع، شبوة تصنع التاريخ بصلابة أبنائها، تاريخ العزة والكرامة والحرية، ولن تكون خارج الفعل الثوري التحرري مهما حاولت قوى التخلف التجديف بها عكس التيار، ولسوف تنتصر كما انتصرت في معارك كثيرة“.

ويتولى القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان) محمد بن عديو قيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة، منذ العام 2018، قبل أن تندلع مواجهات مسلحة بين قوات عسكرية محسوبة على الحكومة اليمنية، وهي موالية لـ“إخوان اليمن“، وقوات أخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في أغسطس/ آب 2019، توقفت بتوقيع اتفاق الرياض بين الطرفين، وتمكن الحزب اليمني من السيطرة على المحافظة كليًا.

وتواجه السلطة المحلية في شبوة اتهامات بتواطؤها مع ميليشيات الحوثي من خلال تسليمها 3 مديريات في أطراف المحافظة الشمالية الغربية المتاخمة لمحافظة مأرب، في سبتمبر/ أيلول الماضي، دون أي مقاومة، إلى جانب اتهامها بممارسة انتهاكات تعسفية ضد أبناء المحافظة وتنفيذ مخططات ”جماعة الإخوان المسلمين“.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتالت مطالبات عدد من القيادات العسكرية والضباط وصف الضباط لدى قوات الجيش اليمني للرئيس هادي بإنقاذ محافظة شبوة من سطوة حزب التجمع اليمني للإصلاح، وتواطؤه في تسليم مناطق المحافظة للحوثيين، ووقف سيطرة الحزب على المؤسسة العسكرية في البلاد.