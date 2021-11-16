وصول كتيبة عسكرية لتعزيز القوات الحكومية في مأرب

‏كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن وصول كتيبة قتالية، لتعزيز القوات الحكومية، في المعارك الميدانية التي تخوضها ضد ميليشيات الحوثي الإنقلابية، في جبهات محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

وقال الإرياني، عبر سلسلة تغريدات أوردها على حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، مساء الثلاثاء: ”وصول (كتيبة شهداء مأرب)، المدربة تدريباً عالياً، والمجهزة بالأسلحة والعتاد العسكري، إلى مدينة مارب الصامدة، للانخراط في جبهات القتال، إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة، يأتي في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، وتصاعد هجماتها الارهابية على الأعيان المدنية والمدنيين“.

٢-وصول "كتيبة شهداء مأرب" المدربة تدريبا عاليا والمجهزة بالاسلحة والعتاد العسكري الى مدينة مارب الصامدة، للانخراط في جبهات القتال لجانب الجيش الوطني والمقاومة، يأتي في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، وتصاعد هجماتها الارهابية على الأعيان المدنية والمدنيين — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 16, 2021

‏وأوضح الإرياني، بأن ”الكتيبة هي واحدة من كتائب ألوية قوات اليمن التي عملت الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع، وبتوجيه واشراف من القيادة العسكرية العليا ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي على تشكيلها وهيكلتها وتنظيمها ضمن القوات العسكرية، بدعم تدريبي ولوجستي من قيادة التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية“.

وأكد الوزير اليمني، على أن هنالك المزيد من التعزيزات العسكرية التي ستصل إلى محافظة مأرب، لرفد ودعم القوات الحكومية.

٣-الكتيبة احدى كتائب الوية قوات اليمن التي عملت الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع بتوجيه واشراف من القيادة العسكرية العليا ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي على تشكيلها وهيكلتها وتنظيمها ضمن القوات العسكرية،بدعم تدريبي ولوجستي من قيادة التحالف بقيادةالأشقاء في🇸🇦،وستصل المزيد من التعزيزات — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 16, 2021

ولفت الإرياني، إلى أن ”تعزيز جبهات محافظة مأرب بوحدات نوعية، بعد الاستنزاف الذي تعرضت له ميليشيات الحوثي الارهابية في المعارك الدائرة هناك خلال الأشهر الماضية، كفيل بتغيير موازين المعركة لصالح أبطال الجيش والمقاومة والقبائل، وكسر المشروع الإيراني وتحويل مسار العمليات العسكرية“.

١-تعزيز جبهات محافظة مأرب بوحدات نوعية بعد الاستنزاف الذي تعرضت له مليشيا الحوثي الارهابية في المعارك الدائرة هناك خلال الأشهر الماضية، كفيل بتغيير موازين المعركة لصالح ابطال الجيش والمقاومة والقبائل، وكسر المشروع الايراني والانتفاشة الحوثية، وتحويل مسار العمليات العسكرية — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 16, 2021

‏وثمن الإرياني، في ختام حديثه، الدعم الذي تحالف دعم الشرعية، قائلاً: ”نثمن الدعم المتواصل واللامحدود الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية لليمن، في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب“، مضيفاً: ”ونطمئن أبناء شعبنا اليمني الصامد والصابر، بأن ساعة الخلاص من مليشيا الحوثي قد اقتربت، وأن الأيام القادمة حبلى بالتطورات والمفاجآت الموجعة لأذيال طهران“.

٤-نثمن الدعم المتواصل واللامحدود الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في 🇸🇦 لليمن في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، ونطمئن أبناء شعبنا اليمني الصامد والصابر بأن ساعة الخلاص من مليشيا الحوثي قد اقتربت، وأن الايام القادمة حبلى بالتطورات والمفاجآت الموجعة لاذيال طهران — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 16, 2021

وبشأن المستجدات الميدانية، قال موقع ”سبتمبر نت“ إن ”ميلشيات الحوثي الإيرانية، تكبدت يوم الثلاثاء، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، إثر قصف مدفعي لقوات الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية جنوبي محافظة مأرب“.

وأضاف الموقع أن ”مدفعية الجيش، استهدفت مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في الجبهة الجنوبية للمحافظة، مما أسفر عن تدمير 3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها، وبالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات وتعزيزات حوثية بعدة مناطق في الجبهتين الجنوبية والغربية، وكبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة“.