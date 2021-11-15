التحالف العربي: إعادة تموضع القوات بالساحل الغربي لليمن لتصبح أكثر فاعلية ومرونة

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الإثنين، أن قرار إعادة انتشار وتمركز القوات المشتركة بالساحل الغربي، جاء لكي تصبح تلك القوات أكثر فاعلية ومرونة عملياتية للمشاركة بالمعركة الوطنية للجيش اليمني.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي، إن ”إعادة انتشار تموضع القوات العسكرية للتحالف والقوات اليمنية التابعة للحكومة اليمنية بمنطقة العمليات جاءت ضمن خطط عسكرية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتوائم مع الإستراتيجية العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في معركتها الوطنية على الجبهات كافة“.

وأوضح المالكي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن ”القوات المشتركة بالساحل الغربي نفذت يوم الخميس الماضي، إعادة انتشار وتموضع لقواتها العسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف“.

وأشار إلى أن ”عملية إعادة التموضع اتسمت بالانضباطية والمرونة بحسب ما هو مخطط له وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية لقوات التحالف“.

وأشاد العميد المالكي، ”بانضباطية كافة القوات العسكرية التابعة لدول التحالف والجيش الوطني اليمني وكذلك القوات المشتركة بالساحل الغربي أثناء عملية انتشارها وإعادة تموضعها العسكري“.

وأكد أن ”القوات المشتركة بالساحل الغربي حققت انتصارات توجت باتفاق (ستوكهولم) بعد تعنت المليشيا الحوثية الإرهابية في الجلوس لطاولة المفاوضات، كما قدمت الكثير من التضحيات لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب“.

وكشف المالكي أن انتهاكات الحوثيين لاتفاق ”ستوكهولم“ وتعطيله على مدار 3 سنوات كانت أكثر من (30000).

وأشار إلى أنه بناء على ذلك ”أرتأت قيادة القوات المشتركة للتحالف أهمية إعادة الانتشار والتموضع لهذه القوات، لتصبح أكثر فاعلية ومرونة عملياتية للمشاركة بالمعركة الوطنية للجيش اليمني وبما يضمن سلامتها وتحركها بمنطقة العمليات“.

وبين أن ذلك يأتي ”في الوقت الذي لا تزال سيطرة المليشيا الحوثية مستمرة على الموانئ الرئيسية الثلاثة على البحر الأحمر (ميناء الحديدة، ميناء الصليف، ميناء رأس عيسى) وعدم تمكين الأمم المتحدة من الإشراف على تنفيذ الاتفاق“.

ودعا العميد المالكي ”الأمم المتحدة وبعثتها بالحديدة إلى القيام بدورها لتنفيذ اتفاق (ستوكهولم)، وكذلك دعوة المجتمع الدولي للضغط على المليشيا الحوثية الإرهابية بالالتزام الكامل وتنفيذ نصوص الاتفاق“.

يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الساحل الغربي لليمن، مقتل 20 مسلحا حوثيا وإصابة آخرين، جراء ضربات مركزة للقوات المشتركة في شمال مركز مدينة حيس، جنوب محافظة الحديدة.