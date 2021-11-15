اليمن.. مقتل 20 حوثيا في ضربات للقوات المشتركة في الحديدة

أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الساحل الغربي لليمن، يوم الإثنين، مقتل 20 مسلحا حوثيا وإصابة آخرين، جراء ضربات مركزة للقوات المشتركة في شمال مركز مدينة حيس، جنوبي محافظة الحديدة.

ونقل المركز الإعلامي عن مصادر عسكرية قولها، إن ”مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة لتعزيزات وتحركات حوثية شمال مركز مدينة حيس“.

وأضاف في بيان أن تلك الضربات ”كبدت الميليشيات خسائر فادحة، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى الحوثيين، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية تابعة لهم“.

وأكد أن ”الميليشيات الحوثية تكبدت خلال اليومين الماضيين، خسائر مادية وبشرية فادحة، إثر محاولاتها اختراق مناطق إعادة انتشار القوات المشتركة بالحديدة“.

وكانت القوات اليمنية المشتركة، تمكنت أمس الأحد، من استعادة السيطرة على عدد من المناطق، التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثيين، الأسبوع الماضي، إثر عملية إعادة التموضع للقوات المشتركة بمحافظة الحديدة، غرب البلاد.

وذكرت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، أن وحدات من قوات المقاومة التهامية والعمالقة، المنضوية ضمن القوات اليمنية المشتركة، خاضت خلال الساعات الماضية، معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثيين، بمديرية التحيتا، جنوب الحديدة، وتمكنت من السيطرة على مناطق ”الجبلية، الفازة، الغويرق والمتينة“، في الجنوب الغربي من مديرية التحيتا.

وشنت ميليشيات الحوثيين، يوم السبت، هجومًا عنيفًا على أولى مناطق مديرية الخوخة، جنوب الحديدة، في محاولة للسيطرة على ميناء ”الحيمة“ العسكري، وهو ما دفع القوات اليمنية المشتركة لشن هجوم معاكس على الحوثيين، أمس الأحد، بمديرية التحيتا.

وكانت القوات اليمنية المشتركة، بدأت عملية إعادة تموضع وانتشار لقواتها العسكرية، أواخر الأسبوع الماضي، تمثلت في انسحابها بشكل أحادي، من مناطق محيطة بمدينة الحديدة، مركز المحافظة، إلى مناطق جنوب الحديدة، وهو ما دفع ميليشيات الحوثيين إلى السيطرة على تلك المناطق بشكل كامل.

إلى ذلك، كشف قيادي حوثي بارز، عن فشل عملية إطلاق سراح نجل قائد المقاومة الوطنية ”طارق صالح“ وشقيقه ”محمد“، اللذين لا يزالان في سجون الميليشيات الحوثية منذ العام 2017.

وأكد القيادي الحوثي فاضل الشرقي“ أبو عقيل“، في تغريدة بموقع ”تويتر“ نقلا عما أسماه ”مصدر رسمي“: ”لا صحة لخبر إطلاق سراح نجل طارق عفاش وشقيقة محمد محمد عبدالله صالح حتى اللحظة، والذي كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم أمس الأحد، مع اشتراط بقائهم في صنعاء حسب الاتفاق“.

وأشار إلى وجود ما وصفها بـ“تطورات جديدة أفضت إلى عدم التزام الطرف الآخر بوعوده“.