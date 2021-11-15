الأمم المتحدة تدعو لإجراء "محادثات جديدة" بشأن ميناء الحديدة في اليمن

دعت بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الطرفين المتحاربين في اليمن إلى ”إجراء محادثات جديدة بشأن الحديدة“، في الوقت الذي قصفت فيه قوات التحالف بقيادة السعودية مناطق إلى الجنوب من المدينة الساحلية، وهي مناطق زحف إليها الحوثيون في الأيام الأخيرة.

والضربات الجوية، التي بدأت أمس الأحد، هي الأولى منذ أواخر عام 2018 عندما قبلت الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيون المتحالفون مع إيران اتفاقا برعاية الأمم المتحدة على هدنة في الحديدة، وإعادة انتشار لقوات الجانبين لم تحدث في أي وقت.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه نفذ 11 عملية ”خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم“ لدعم عمليات القوات العاملة في الساحل الغربي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق إن انسحاب القوات اليمنية المشتركة من مدينة الحديدة والدريهيمي وبيت الفقيه وأجزاء من التحيتا، وسيطرة الحوثيين على تلك المناطق بعد ذلك، هي ”تغير كبير في خطوط القتال يتطلب إجراء مناقشات بين طرفي الاتفاق“.

وأكدت الأمم المتحدة ”أن التغير في خطوط القتال دفع نحو 700 أسرة إلى الانتقال إلى الخوخة، و180 أسرة إلى أبعد من ذلك جنوبا إلى المخا، وهما منطقتان تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية“.

وفي إطار متصل، قالت منظمة الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم الإثنين، إن التقدم الأخير للحوثيين قرب ميناء الحديدة الرئيسي في اليمن أدى إلى نزوح أكثر من ستة آلاف شخص.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ”أوتشا“، نقلا عن مصادر حكومية يمنية، أن ”نحو 700 عائلة (حوالي 4900 شخص) نزحت إلى الخوخة الواقعة على مسافة أكثر من 100 كيلومتر جنوب الحديدة، فيما نزحت 184 عائلة أخرى (حوالي 1300 شخص) إلى الجنوب، إلى مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر“.

وأوضح المكتب، في بيان، أنه ”لم يتم الإبلاغ عن أي نزوح داخل المناطق التي أصبحت تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع“، في إشارة إلى الحوثيين.

ويوم الجمعة، سيطر الحوثيون على مناطق واسعة جنوب مدينة الحديدة الساحلية التي شملها وقف لإطلاق النار أبرم عام 2018، بعد انسحاب القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية.

والأسبوع الماضي، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين: ”ندعو جميع الأطراف المتحاربين إلى ضمان سلامة المدنيين في المناطق التي تتغير فيها خطوط المواجهة وما حولها“.