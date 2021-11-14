اليمن.. القوات المشتركة تستعيد السيطرة على عدة مناطق جنوب الحديدة

تمكنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، من استعادة السيطرة على عدد من المناطق، التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثيين، الأسبوع الماضي، إثر عملية إعادة التموضع للقوات المشتركة بمحافظة الحديدة، غرب البلاد.

وذكرت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، أن وحدات من قوات المقاومة التهامية والعمالقة، المنضوية ضمن القوات اليمنية المشتركة، خاضت خلال الساعات الماضية، معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثيين، بمديرية التحيتا، جنوب الحديدة، وتمكنت من السيطرة على مناطق ”الجبلية، الفازة، الغويرق والمتينة“، في الجنوب الغربي من مديرية التحيتا.

وأشارت إلى أن الطائرات الحربية التابعة لقوات التحالف العربي، شنّت عدة غارات جوية على تعزيزات ومواقع ميليشيات الحوثيين، في مديريتي التحيتا وحيس، وأوقعت عددًا من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وآلياتهم العسكرية، إلى جانب خسائر تكبدتها الميليشيات خلال المعارك، التي لا تزال مستمرة، وفق تلك المصادر.

وكانت ميليشيات الحوثيين، شنت، أمس السبت، هجومًا عنيفًا على أولى مناطق مديرية الخوخة، جنوب الحديدة، في محاولة للسيطرة على ميناء ”الحيمة“ العسكري، وهو ما دفع القوات اليمنية المشتركة لشن هجوم معاكس على الحوثيين، اليوم الأحد، بمديرية التحيتا.

وكانت القوات اليمنية المشتركة، قد بدأت عملية إعادة تموضع وانتشار لقواتها العسكرية، أواخر الأسبوع الماضي، تمثلت في انسحابها بشكل أحادي، من مناطق محيطة بمدينة الحديدة، مركز المحافظة، إلى مناطق جنوب الحديدة، وهو ما دفع ميليشيات الحوثيين إلى السيطرة على تلك المناطق بشكل كامل.

وأمس السبت، ذكر مدير المركز الإعلامي لقوات المقاومة الوطنية، المقاتلة ضمن القوات اليمنية المشتركة، سمير اليوسفي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”القوات المشتركة أعادت نشر قواتها وإخلاء المناطق التي يحكمها اتفاق ستوكهولم في محيط مدينة الحديدة، كخطوة لتصحيح مسار العمليات العسكرية، وإزالة القيود عن مهام القوات المشتركة وتحررها من سيطرة الاتفاق، الذي عطّل إمكانياتها وهدد قيمتها العسكرية“.

وفي محافظة مأرب، شمالًا، قال الموقع الرسمي للقوات اليمنية، إن قوات الجيش وغارات طائرات التحالف، كبّدت ميليشيات الحوثيين، اليوم الأحد، خسائر بشرية ومادية ”فادحة“، في الجبهة الجنوبية من المحافظة.

وأشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة، شنّت هجومًا عنيفًا على مواقع تمركز الحوثيين جنوب مأرب، ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من عناصرهم، بينهم قيادات ميدانية، تزامنًا مع قصف مدفعي للجيش اليمني، وغارات لطائرات التحالف.

وذكر المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة على ”تويتر“، أن قوات الجيش والمقاومة تخوض معارك عنيفة ”لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهة الجوبة، جنوب محافظة مأرب، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة“.