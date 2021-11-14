ثلاثة قتلى بينهم مسلحان يرجح أنهما من "القاعدة" بغارة أمريكية في اليمن

قتل ثلاثة أشخاص بينهم مسلّحان يرجّح أنّهما ينتميان إلى تنظيم القاعدة في غارة جوية وسط اليمن الأحد نفذّتها طائرة دون طيار يُعتقد أنها أمريكية، بحسب ما أفاد مسؤولان حكوميان.

وقال مسؤول أمني في قوات الحكومة المعترف بها دوليا إنّ ”طائرة دون طيار يُعتقد أنّها أمريكية استهدفت سيّارة كانت تقلّ رجلا يرجّح أنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة برفقة زوجته ما أدى إلى إصابتهما بجروح“، مضيفا أن ”ثلاثة أشخاص، مدنيا، ومسلحَين يرجح أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة، حضروا في سيارة لإسعاف الجريحين لكن سيارتهم تعرّضت إلى ضربة جوية بطائرة مسيّرة ما أدىّ إلى مقتلهم“.

وأكد مسؤول حكومي آخر في المنطقة الحدودية بين محافظتي شبوة والبيضاء حيث وقع الحادث، تفاصيل الضربتين وحصيلة القتلى، مشيرا إلى أنّ المدني الذي قُتِل _وكان برفقة المسلحَين_ ينتمي إلى قبيلة محلية.

وينتشر مسلحو تنظيم القاعدة في اليمن منذ أكثر من عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة المعترف بها والحوثيين المدعومين من إيران لمحاولة تعزيز مواقعهم خلال السنوات الأخيرة خصوصا في جنوب ووسط البلد الفقير.

وتَعتبر واشنطن ”قاعدة الجهاد في جزيرة العرب“ أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، ولطالما أبدت قلقها إزاء تعزيز نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الأراضي الأمريكية.

وتبنّى هذا التنظيم هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا ولا سيّما الاعتداء الذي استهدف الأسبوعية الساخرة الفرنسية ”شارلي ايبدو“ في باريس 2015 وأوقع 12 قتيلا بالإضافة إلى إطلاق نار أوقع ثلاثة قتلى عام 2019 في قاعدة عسكرية أمريكية في فلوريدا.

إلا أن هجمات التنظيم تراجعت بشكل كبير في الفترة الماضية بعد ضربات جوية أمريكية مكثّفة بطائرات دون طيار خصوصا في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعمليات على الأرض، وفي شباط/فبراير 2020، أعلن ترامب أنّ الولايات المتحدة ”نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسّسي وزعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب“، وقد خلفه خالد بن عمر باطرفي.