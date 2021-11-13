التحالف العربي: مقتل 186 حوثيا في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، أن الغارات التي شنها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أوقعت 186 قتيلا في صفوف الحوثيين في صرواح غرب مدينة مأرب والبيضاء جنوبي مأرب.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأبناء السعودية ”واس“؛ ”نفذنا 42 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في صرواح والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية“، موضحا أن ”الغارات الأخيرة تركّزت على الخط الأمامي للجبهة غرب مأرب، قرب مدينة صرواح الأثرية، وعلى محافظة البيضاء“.

#عاجل #التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير (17) من الآليات العسكرية والقضاء على (186) عنصراً إرهابياً.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 13, 2021

وأشار البيان إلى أن ”عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 186 عنصرا إرهابيا“.

واليوم الأربعاء الماضي، أعلنت القوات الموالية للحكومة اليمنية، مدعومة برجال القبائل، نجاحها في استعادة السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثيين بمدينة حريب جنوب محافظة مأرب، وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة.

وقال إعلام الجيش اليمني عبر حسابه على ”تويتر“، إن ”قوات الجيش استعادت عددًا من المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثيين في جبهة حريب جنوب محافظة مأرب“.

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وأضاف إعلام القوات المسلحة: ”استدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثيين إلى كمين محكم جنوب مأرب، ليسفر ذلك عن مصرع أكثر من 17 عنصرًا، واستعادة أسلحة متوسطة وخفيفة“.

وفي سياق متصل، تمكنت القوات الحكومية من كسر هجوم شنته ميليشيات الحوثيين ضد جبهة صرواح غرب محافظة مأرب يوم الأربعاء، ونجم عن ذلك مصرع وإصابة العشرات من عناصرها، إضافة إلى أنه تم تدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

يشار إلى أن الحوثيين المدعومين من إيران، يواصلون منذ فبراير الماضي، هجماتهم على محافظة مأرب الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الأممية والدولية المحذرة من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة آلاف النازحين من أطفال ونساء، وفي مقابل ذلك تتصدى القوات الحكومية اليمنية وأبناء القبائل والمقاومة لتلك الهجمات، بإسناد من طيران التحالف العربي.