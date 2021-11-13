"الانتقالي الجنوبي" يرحب بدعوة رئيسه عيدروس الزبيدي لزيارة الرياض

رحبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم السبت، بالدعوة التي قالت إن المملكة العربية السعودية وجهتها لرئيس المجلس عيدروس الزُبيدي لزيارة الرياض.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقدته الهيئة، صباح اليوم ، برئاسة عيدروس الزُبيدي، مثمنة حرص المملكة على توحيد الجهود، ومؤكدة تعاطيها الإيجابي معها.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي على شبكة الإنترنت، أعربت هيئة رئاسة المجلس عن تقديرها لكافة الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في محافظات الجنوب المحررة.

وجددت الهيئة ”التزامها بكل ما من شأنه توحيد الجبهة الداخلية للتصدي للتمدد الإيراني وأذرعه الميليشياوية في المنطقة“.

وأكدت هيئة الرئاسة في اجتماعها الاستثنائي، ”موقفها الثابت من الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في التحالف العربي“.

ونوهت إلى أن ”علاقة المجلس الانتقالي الجنوبي بالأشقاء في دول التحالف العربي ستظل علاقة استراتيجية راسخة تحكمها القواسم المشتركة والمصير الواحد“.

ويأتي ذلك وسط تقارير متضاربة عن الوضع في اليمن، حيث زعمت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن التحالف الذي تقوده السعودية انسحب من قاعدة عسكرية كبيرة في مديرية البريقة بمدينة عدن الساحلية الجنوبية، ونقل القوات والمعدات والمدفعية الثقيلة.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف لرويترز، إن التقارير المتداولة بخصوص انسحاب عسكري سعودي من جنوب اليمن لا أساس لها وغير صحيحة.

وأضاف: ”الأنباء المتداولة عن انسحاب قوات سعودية من قوات التحالف في اليمن غير صحيحة“.

وتابع المالكي: ”تحرك وإعادة تموضع القوات بناء على التقييم العملياتي والتكتيكي أمر معمول به في كافة جيوش العالم، وهو ما يجري باستمرار“.

وتتزامن هذه التقارير مع انسحاب القوات المدعومة من التحالف العربي من مناطق في الساحل الغربي جنوبي مدينة الحديدة؛ وهو ما أثار لغطا واسعا خلال الأيام الماضية.

ولم يتضح ما إذا كان الانسحاب يأتي في إطار عملية إعادة الانتشار الأوسع التي أشار إليها المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي.