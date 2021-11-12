أمريكا تدعو الحوثيين للإفراج عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء يحتجزهم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان له، إنه تم الإفراج عن غالبية الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية.

وأضاف أن ”موظفين يمنيين في سفارتنا ما زالوا محتجزين دون تفسير، وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم“، من دون أن يحدد عدد الموظفين المحتجزين أو مهامهم.

وأورد المتحدث أن المتمردين الحوثيين اقتحموا مجمع السفارة المغلقة منذ 2015 عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض بسبب الحرب الأهلية في اليمن.

وتابع: ”ندعو الحوثيين إلى إخلاء المقار فورا وإعادة جميع الممتلكات الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها“.

وأردف بالقول إن ”حكومة الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفينا وإخلاء سفارتنا“.

واشتد القتال بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للحكومة، في الأسابيع الأخيرة حول مدينة مأرب الاستراتيجية.

وفرضت لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على اليمن، يوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على ثلاثة قادة من ميليشيا الحوثيين، بحسب ما أعلنت يوم الأربعاء، البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى الأمم المتحدة.

واقترحت المملكة المتحدة فرض هذه العقوبات عقب سلسلة هجمات مستمرة للحوثيين على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى هجوم الحوثيين المستمر على مأرب الغنية بالنفط.

ولفتت البعثة البريطانية في بيان لها نقلته وكالة ”فرانس برس“، إلى أنه ”في إطار هذا الهجوم يسعى الحوثيون إلى قطع وصول المساعدات الإنسانية، ويستخدمون أطفالا كجنود في القتال“.

وتستهدف العقوبات الجديدة رئيس أركان قوات الحوثيين محمد عبدالكريم الغماري الذي يقود الهجوم على مأرب، وأحد قادة الحوثيين يوسف المداني، وصالح مسفر صالح الشاعر الذي يساهم في الحيازة على أسلحة في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بحسب البعثة.

وتشمل العقوبات تجميد أصول القادة الثلاثة ومنعهم من السفر، وهي إجراءات قررتها بالإجماع لجنة العقوبات الممثل فيها أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

يذكر أن الغماري والمداني كانت قد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عليهما، في شهر أيار/ مايو الماضي.