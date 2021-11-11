التحالف يعلن استهداف منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف منظومة دفاع جوي تتبع للمليشيا الحوثية بجبهة مأرب الجنوبية.

جاء ذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في وقت متأخر من ليل الخميس.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، تنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي في صرواح والبيضاء، خلال 24 ساعة.

وأوضح التحالف أن ”عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 125 عنصرا إرهابيا“.

كما أعلن التحالف يوم الأربعاء، مقتل 60 عنصرا من ميليشيات الحوثيين خلال 24 ساعة، في غارات حول مدينة مأرب.

وقال التحالف في بيان، إنه قام بتنفيذ ”11 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات“، وأدت هذه الغارات إلى ”تدمير 8 من الآليات العسكرية والقضاء على 60 عنصرا إرهابيا“.

كما شن التحالف، ليل الأربعاء، ضربات جوية ”دقيقة“ على أهداف عسكرية في صنعاء وصعدة، أدت إلى وقوع انفجارات قوية، بحسب مصادر محلية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي، أن ”التحالف نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعده“.

وأضاف المالكي أن ”الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية“.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن سكان، أنهم سمعوا دوي انفجارات قوية في أنحاء صنعاء في أعقاب غارات جوية شنتها طائرات التحالف.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إنه ”وفق المعلومات الأولية فإن القصف الجوي طال مخزن سلاح بالقرب من مبنى الجوازات في شارع خولان شرق المدينة، وكذا تم استهداف معسكر الحفاء الكائن في منطقة السبعين جنوب شرق صنعاء“.

وأضافت المصادر: ”استهدفت طائرات التحالف، كذلك، مزارع في منطقة همدان شمال غرب صنعاء، يعتقد أنه يتواجد فيها معدات وآليات عسكرية، ويتوقع كذلك تواجد قيادات حوثية في تلك المزارع“.

وتابعت: ”وقعت عقب الضربات الجوية، انفجارات عنيفة للغاية، ناجمة عن تفجر واحتراق المتفجرات والعبوات والمعدات العسكرية والأعيرة النارية المختلفة، المتواجدة والمخزنة في المواقع والمعسكرات المستهدفة“.

وجاءت هذه الغارات الجوية عقب ساعات من إعلان متحدث باسم الحوثيين عن استهدافهم جنوب السعودية، بـ3 صواريخ باليستية.