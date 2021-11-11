رئيس "الانتقالي الجنوبي" يبحث مع المبعوث الأممي آخر المستجدات

بحث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مستجدات الأوضاع في البلاد.

وأكد الزبيدي ضرورة إجراء معالجات عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ”في ظل إصرار بعض الأطراف على إضعاف حكومة المناصفة، وعدم تمكينها من إحداث إصلاحات جوهرية تؤدي إلى وقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي قد يقود إلى خروج الأوضاع عن السيطرة“.

وشدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وفقا لما نشره الموقع الرسمي للمجلس، على ”أهمية الإسراع بتنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الرياض لمعالجة الأزمة الاقتصادية ووقف انهيار سعر صرف العملة المحلية“.

وأشار إلى أن ”التباطؤ في اتخاذ إجراءات محورية بهذا الاتجاه ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع والدفع بها نحو المجهول“.

كما أكد الزبيدي، دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، تجاه إقرار عملية ”تفاوضية شاملة تعكس واقع الأطراف على الأرض، والقضايا الوطنية والمسببات الحقيقية للصراع، وفي طليعة ذلك قضية شعب الجنوب التي يحملها المجلس الانتقالي الجنوبي“.

ووصل المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن الأحد الماضي، في زيارة تعد الثانية له في غضون شهر، منذ توليه مهام الملف اليمني.

والتقى غروندبرغ في زيارته الحالية برئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، وأجرى زيارة إلى محافظة تعز التقى خلالها المحافظ وممثلين عن الأحزاب السياسية فيها ومنظمات المجتمع المدني، كما أجرى زيارة إلى مديرية المخا، والتقى خلالها بقائد قوات المقاومة الوطنية، رئيس المكتب السياسي، العميد الركن، طارق محمد عبدالله صالح.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن خلال لقاءاته، على ”الحاجة للتوصّل إلى حلول شاملة وإلى حوار سياسي شامل، ودعا جميع أصحاب الشأن إلى الانخراط في مناقشات بنّاءة حول القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تهمّ جميع اليمنيين“.

وتأتي زيارة غروندبرغ إلى اليمن، بعد جولة إلى طهران، التقى خلالها بكبار المسؤولين الإيرانيين وممثلين عن المجتمع الدولي، قبل أن يزور أبوظبي، لعقد لقاء مع كبار المسؤولين الإماراتيين، ويمنيين من مختلف المكونات السياسية، ضمن جهوده الرامية إلى تسوية تفاوضية للنزاع في اليمن.