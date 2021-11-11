التحالف: مقتل 125 حوثيا في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي في صرواح والبيضاء، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح التحالف أن ”عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 125 عنصرا إرهابيا“، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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التحالف: نفذنا (22) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 11, 2021

التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير (14) من الآليات العسكرية والقضاء على (125) عنصراً إرهابياً.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 11, 2021

وأعلن التحالف العربي، أمس الأربعاء، مقتل 60 عنصرا من ميليشيات الحوثيين خلال 24 ساعة، في غارات حول مدينة مأرب.

وقال التحالف في بيان، إنه قام بتنفيذ ”11 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات“، وأدت هذه الغارات إلى ”تدمير 8 من الآليات العسكرية والقضاء على 60 عنصرا إرهابيا“.

واستهدفت الغارات منطقة صرواح غرب مدينة مأرب، ومحافظة الجوف شمال مدينة مأرب.

ويُعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا منذ 2015، عن غارات جوية لوقف تقدّم المتمرّدين يوميا منذ شهر، أدّت إلى مقتل نحو 3300 مقاتل.

وأفاد مسؤول عسكري يمني، الأربعاء، بمقتل 28 مسلحا من قبيلة عبيدة الموالية للحكومة وسبعة من القوات الحكومية في معارك مع الحوثيين جنوب مأرب.

ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب، وصعّد الحوثيون في فبراير/ شباط عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.

ومن شأن سيطرة المتمردين على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن يسهّل توسّعهم إلى محافظات أخرى، ويعزز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة.

وأقرّ مسؤول عسكري حكومي، الأسبوع الماضي، بأنّ عناصر الميليشيات الحوثية، يتقدّمون باتجاه مأرب من جهة الجنوب.

والأربعاء، أفاد مسؤول في القوات الحكومية اليمنية بأنّ المتمردين أطلقوا صاروخين على معسكر تدريبي للقوات الحكومية في المخا غرب البلاد، أثناء زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن السويدي هانس غروندبرغ للمنطقة الساحلية، دون أن يتسبّبا بأيّ إصابات.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير زورق مفخخ مقابل ميناء الحديدة، قامت ميليشيات الحوثي بتجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.

وأشار التحالف في بيان صدر عنه، إلى ”استمرار انتهاك الميليشيات الحوثية لنصوص اتفاق أستوكهولم ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة“، لافتا إلى أن ما وصفه بـ“ السلوك الحوثي الإيراني يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر“.