انفجارات قوية تهز صنعاء عقب غارات للتحالف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، شن ضربات جوية ”دقيقة“ على أهداف عسكرية في صنعاء وصعدة، أدت إلى وقوع انفجارات قوية، بحسب مصادر محلية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي، أن ”التحالف نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعده“.

وأضاف المالكي أن ”الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية“.

وتابع أن ”اعتداءات المليشيا العابرة للحدود عبثية ولا زلنا نمارس ضبط النفس“.

وفي السياق، نقلت وكالة ”رويترز“ عن سكان، أنهم سمعوا دوي انفجارات قوية في أنحاء صنعاء في أعقاب غارات جوية شنتها طائرات التحالف.

من جانبها، قالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إنه ”وفق المعلومات الأولية فإن القصف الجوي، طال مخزن سلاح بالقرب من مبنى الجوازات في شارع خولان شرق المدينة، وكذا تم استهداف معسكر الحفاء الكائن في منطقة السبعين جنوب شرق صنعاء“.

وأضافت المصادر: ”استهدفت طائرات التحالف، كذلك، مزارع في منطقة همدان شمال غرب صنعاء، يعتقد أنه يتواجد فيها معدات وآليات عسكرية، ويتوقع كذلك تواجد قيادات حوثية في تلك المزارع“.

وتابعت: ”وقعت عقب الضربات الجوية، انفجارات عنيفة للغاية، ناجمة عن تفجر واحتراق المتفجرات والعبوات والمعدات العسكرية والأعيرة النارية المختلفة، المتواجدة والمخزنة في المواقع والمعسكرات المستهدفة“.

وجاءت هذه الغارات الجوية، عقب ساعات من إعلان، متحدث باسم الحوثيين، عن استهدافهم جنوب السعودية، بـ3 صواريخ باليستية.

وأعلن التحالف في وقت سابق، أنه قام بتنفيذ ”11 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات“ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأدت هذه الغارات إلى ”تدمير 8 من الآليات العسكرية، والقضاء على 60 عنصرا إرهابيا“.

واستهدفت الغارات منطقة صرواح غرب مدينة مأرب، ومحافظة الجوف شمال مدينة مأرب.

وفي السياق، عقد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اجتماعا مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أكدوا خلاله ضرورة وقف التصعيد بما يشمل الوقف الفوري للأعمال العدائية في محافظة مأرب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ”ناقش الاجتماع دعم الجهود الحالية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والحاجة إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلا عن دعم الحكومة الشرعية“.

وأدان المجتمعون ”هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية. وشددوا على ضرورة خفض التصعيد، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد في مأرب“.

وطالبوا ”جميع الأطراف اليمنية، بالانخراط، في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه“.