قوات حكومية يمنية تستعيد السيطرة على مواقع في مأرب

نجحت القوات الموالية للحكومة اليمنية، مدعومة برجال القبائل، اليوم الأربعاء، في استعادة السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثيين في مدينة حريب جنوب محافظة مأرب، وفقًا لما أعلن عنه المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة.

وقال إعلام الجيش اليمني عبر حسابه على ”تويتر“ إن ”قوات الجيش استعادت عددًا من المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثيين في جبهة حريب جنوب محافظة مأرب“.

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وأضاف إعلام القوات المسلحة: ”استدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثيين إلى كمين محكم جنوب مأرب، ليسفر ذلك عن مصرع أكثر من 17 عنصرًا، واستعادة أسلحة متوسطة وخفيفة“.

وتابع أن مدفعية الجيش ”استهدفت تحركات، وتجمعات للميليشيات الحوثية، في مواقع متفرقة جنوب مأرب، ودمرت طاقمين، ومصرع جميع من كانوا على متنهما“.

إلى ذلك، تمكنت القوات الحكومية من كسر هجوم شنته ميليشيات الحوثيين ضد جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، ونجم عن ذلك مصرع وإصابة العشرات من عناصرها، إضافة إلى أنه تم تدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مقتل 60 عنصرًا من ميليشيات الحوثيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مدينة مأرب.

وقال التحالف في بيان بثّته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه قام بتنفيذ ”11 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات“ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأدت هذه الغارات إلى ”تدمير 8 من الآليات العسكرية، والقضاء على 60 عنصرًا إرهابيًا“.

واستهدفت الغارات منطقة صرواح غرب مدينة مأرب، ومحافظة الجوف شمال مدينة مأرب.

ويُعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليًا، منذ 2015، عن غارات جوية لوقف تقدّم المتمرّدين يوميًا منذ شهر، أدّت إلى مقتل نحو 3300 مقاتل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير زورق مفخخ مقابل ميناء الحديدة، قامت ميليشيات الحوثيين بتجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.

وأشار التحالف في بيان صدر عنه، إلى ”استمرار انتهاك الميليشيات الحوثية لنصوص اتفاق أستوكهولم، ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة“، لافتًا إلى أن ما وصفه بـ“ السلوك الحوثي الإيراني يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب، وجنوب البحر الأحمر“.